Primeras reacciones políticas a la carta de Cuba

Sectores del Gobierno y de la oposición tienen posiciones divididas ante la carta que el Gobierno de Cuba envió a Colombia en la que piden conocer cuál es la posición del Gobierno de Colombia sobre la condición de los garantes en el proceso de Paz que están en la isla.

La senadora Paloma Valencia, quien dijo que es una “grave intromisión en los asuntos internos de este país” y que Cuba no tiene por qué cuestionar las decisiones “legítimas de nuestro Gobierno”.



Para la senadora del Centro Democrático, Cuba está confundiendo su papel de garante en el Acuerdo con las Farc, con una “especie de presión para negociar y defender al ELN”. En este sentido, dijo que Cuba, como garante, tiene el deber de seguir ese proceso, pero no puede inmiscuirse en la negociación con el ELN.



También se refirió sobre el ELN, aseguró que la delegación del ELN que está en La Habana no ha avanzado en los acuerdos de paz y que, por el contrario, han “acusando al presidente de paramilitar y a la vicepresidente de narcotraficante, frente a lo cual el Gobierno cubano no dijo nada; como tampoco dijo nada sobre el atentado donde murieron 22 cadetes inocentes; atentado que se perpetró mientras la delegación estaba en La Habana, parece que en Cuba no hay una delegación de paz, sino de terroristas que incentivan el crimen contra los colombianos, es una delegación de guerra”.

#Comunicado | Sobre nota oficial de Cuba:

-Es una grave intromisión en los asuntos internos de Colombia

-Confunden su papel de garante en el acuerdo/farc, presionan para negociar con ELN

-Si ELN quiere paz, que envíe una carta diciendo que necesitan para desmovilizarse. pic.twitter.com/jECcFGfi17 — Senadora Paloma Valencia (@PalomaSenadora) June 1, 2020

Por otro lado, Gustavo Petro dijo que el gobierno de Colombia fue el que llevó a la delegación del ELN para los diálogos de Paz a Cuba y ahora lo ataca por ello: “yo no tengo más que agradecimiento con ese pueblo que me brindó su solidaridad en mi problema de salud personal”, aseguró el senador.

El gobierno de Colombia fue el que llevó a la delegación del ELN para los diálogos de Paz a Cuba y ahora la ataca por ello, yo no tengo más que agradecimiento con ese pueblo que me brindó su solidaridad en mi problema de salud personal.https://t.co/7MZlSUsDTW — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2020

