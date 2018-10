Primera reunión entre el presidente Duque y los disidentes de ‘la U’

Durante unas tres horas, en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque se reunió con un grupo de congresistas de ‘la U’ que se declaró en desacuerdo con la decisión de su colectividad de ser partido de Gobierno.

Amparados por el Estatuto de la Oposición, los congresistas de ‘la U’ realizaron una votación en la que la mayoría decidió declararse del lado del nuevo gobierno, lo que fue rechazado por al menos 16 legisladores de esa colectividad.



Luego de esto se habló de escisiones del partido y otras vías jurídicas que, hasta el momento, no se han cristalizado.



Un mes después de esta división en ‘la U’, el jefe de Estado sostuvo un encuentro con varios de los disidentes, en los que estos tuvieron la oportunidad de manifestarle a Duque sus posiciones.

De acuerdo con el senador Armando Benedetti, el grupo de congresistas de ‘la U’ le expresó a Duque que en esa colectividad había “dos frentes, no tanto por estar contra él, sino porque entre nosotros hay unas divisiones irreversibles e irreconciliables”.



“Hoy le queríamos reivindicar al Presidente que sin nosotros no tiene partido de ‘la U’ y sin ‘la U’ no tiene las mayorías. Ese es el hecho político más importante, tanto que nos recibieron por separado y quedamos en que nos van a recibir siempre por separado”, aseguró Benedetti.

No nos pueden decir que estamos en contravía FACEBOOK

TWITTER

Entre los temas que se plantearon a Duque en la reunión, según Benedetti, estuvieron la decisión de no votar puntos de la ley de financiamiento como “que se suba el IVA o que se aumente a los productos de la canasta familiar. Tampoco que se aumente la base gravable”.



En todo caso, Benedetti afirmó que el grupo ha “colaborado casi que en un ochenta por ciento” de la agenda legislativa del Gobierno. “No nos pueden decir que estamos en contravía”, afirmó.



El senador Roy Barreras afirmó que la reunión fue con quienes en ‘la U’ tienen “preocupaciones ideológicas” en temas como “la paz y su implementación, la autonomía de la JEP y el respeto por esa jurisdicción, las víctimas y las 16 curules” para ellas".



“Ha habido cosas nuevas que quiero resaltar: el partido de ‘la U’ se ha comprometido a impulsar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores”, anunció Barreras.

Le pedimos al presidente Duque una serie de medidas que no sean solamente punitivas, sino también de tipo social y de acceso a la educación FACEBOOK

TWITTER

En este sentido, agregó que la idea es “eliminar” este referente y que el que “abuse de un menor, aunque hayan pasado veinte o treinta años, pueda ser castigado penalmente”.



“La buena noticia del incremento de más de dos billones de pesos en el presupuesto para la paz la recibimos con alegría, con entusiasmo”, afirmó Barreras.



Previamente a esta reunión, el jefe de Estado sostuvo un encuentro de alrededor de 2 horas y media con el sector oficialista del partido de la ‘U’.



De acuerdo con la senadora Maritza Martínez, entre los temas que se hablaron estuvieron la agenda legislativa y hubo un “consenso” en la “necesidad” de aprobar la reforma política.



“En el tema de la protección a los niños, le pedimos al presidente Duque una serie de medidas que no sean solamente punitivas, sino también de tipo social y de acceso a la educación”, afirmó la congresista.



POLÍTICA