¿Qué se dijeron uribistas y Farc este martes en el Senado?

Los senadores del Centro Democrático y los del partido Farc terminaron robándose el protagonismo en la noche de este martes en un debate sobre las drogas ilícitas que se realizó en el Senado.

En buena medida todo comenzó cuando en las intervenciones que hacían los miembros del Centro Democrático cuestionaban al pasado Gobierno y destacaban que el proceso de paz había tenido que ver con el incremento de los cultivos ilícitos.



La senadora María del Rosario Guerra dijo que por defender el acuerdo de paz se cambió el concepto de la lucha contra las drogas. Y destacó que la iniciativa del presidente Iván Duque va a ayudar a disminuir esos cultivos.



Su colega Paola Holguín aseguró que tras los ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos el incremento de los cultivos ilícitos fue sustancial, debido a la suspensión de la fumigación con glifosato.

aquí están sentados asesinos con largas condenas que no pagan un día de cárcel, yo perdería el derecho a la elegibilidad política FACEBOOK

TWITTER

"No se entiende a qué se refieren intervenciones en las que se dice que las Farc han incentivado el cultivo a partir de la firma del acuerdo", aseveró la senadora Victoria Sandino, de Farc.



Pero fue una intervención de la senadora Paloma Valencia la que desató la dura polémica. "Los narcotraficantes hoy están ricos y dedicados al narcotráfico y lavado de activos a través del contrabando, persiguen a los señores de los San Andresitos, pero nada han hecho con el gran contrabando en el país, porque todo eso lo escondieron para darle impunidad a los terroristas de las Farc, dejando que el negocio del narcotráfico creciera”.

Julián Gallo, de Farc, respondió y les dijo que Santrich está preso ilegalmente y les pidió no hacer acusaciones infundadas. "Si tienen pruebas de la vinculación de él deben presentarlas, pero no hacer acusaciones infundadas", expresó.



Y el contragolpe vino del senador Felipe Mejía quien dijo que "desafortunadamente el grupo narcoterrorista de las Farc llegó al Congreso sin pagar un solo día de cárcel, sin reconocer todos los crímenes que cometieron".



"Y ahora se les ocurrió, con todo el apoyo que les dio el Gobierno anterior, en cambiar la historia y ahora los criminales somos los del Centro a Democrático. No señor, que pena con ustedes", dijo.

Violadores de niños, asesinos, reclutadores de menores, narcoterroristas, narcotraficantes, bandidos, eso es lo que ha hecho el narcoterrorismo de las Farc en este país FACEBOOK

TWITTER

"Yo si espero con el último pronunciamiento de la Corte Constitucional que termina lavándoles los crímenes de reclutamiento, violación de menores a los narcoterroristas de las Farc, lo que este pueblo colombiano no pudo hacer, lo puede hacer la Corte Penal Internacional", reiteró en tono enérgico mientras los miembros de la exguerrilla pedían la palabra.



Tras todo esto, la senadora Criselda Lobo, de Farc, le pidió a Mejía que tenía que entregar pruebas de todas sus acusaciones



Julián Gallo calificó las acusaciones de "temerarias" y dijo que como ha sido costumbre en Colombia de todo se les echa la culpa a las Farc.



Y cuando se creía que el tema había quedado ahí pues ya el debate había vuelto al tema para el que había sido convocado, vino una nueva crítica de los exguerrilleros.



Gallo comentó que hay sectores políticos que no quieren que se sepa la verdad, en particular los que delinquieron desde el Estado utilizando sus armas y el poder para "cometer toda clase de crímenes"

María Fernanda Cabal le respondió que ellos llegaron con un regalo de la élite política, a la que tanto cuestionan, que les dio las curules.



Luego vino el expresidente Álvaro Uribe quien dijo que la guerrilla engañó la generosidad de los expresidentes Belisario Betancur y Andrés Pastrana "y hoy con las disidencias, con Márquez, el 'Paisa' y otros fugados, con la presencia en Venezuela, estamos ante otro terrible engaño".



"Si a mi persona le llegaran a probar la infamia de que fui determinante en el asesinato de Jesús María Ovalle, iría 40 o 50 años a la cárcel y no podría venir aquí, pero aquí están sentados asesinos con largas condenas que no pagan un día de cárcel, yo perdería el derecho a la elegibilidad política, ellos no", dijo de manera enérgica.



"Se va a tener que pensar en este país que la injusticia es al revés, cualquier tercero, cualquier expresidente que sea condenado por un delito de esos, no tendrá derechos políticos y tendrá que ir a la cárcel por 20 o 30 años. Esa es la diferencia", sentenció mirando a los tres miembros de la bancada Farc que estaban en el recinto.



POLÍTICA