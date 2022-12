El presidente Gustavo Petro, el fin de semana pasado, anunció que centenares de jóvenes detenidos por participar en la protesta de 2021 serán declarados gestores de paz antes de la noche de Navidad.

Sobre esta medida, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró que no todos los detenidos serán tenidos en cuenta para ser gestores de paz, sino que se hará una revisión de ciertos casos.

"Aquí no existe amnistía, no existe indulto, ni perdón judicial, sino que es una figura transitoria que va a permitir utilizar de la mejor manera a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia", destacó Prada.



Sin embargo, la idea ha causado polémica en el país y no todos los sectores están de acuerdo. El excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, por ejemplo reparó: “Queda claro que este gobierno está del lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley. Presidente Petro nombrará como ‘gestores de paz’ a miembros de primera línea que hoy están en la cárcel (no por protestar, sino por generar terror). Les dará libertad”.



“Lo que uno entiende es que muchos jóvenes salieron durante el paro a protestar y somos absolutamente respetuosos del derecho a la protesta, pero también muchos salieron a delinquir y esos son los que están detenidos”, dijo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.



Por otro lado, hay sectores que sí han respaldado la medida. Es el caso de congresistas del Pacto Histórico, la coalición con la que Petro llegó a la Presidencia.



A través de una carta, aseguraron que saludan y felicitan el "anuncio democrático" del jefe de Estado. "Para el Congreso de la República es muy importante conocer esta apuesta de la presidencia por tener un diálogo abierto e incluyente con la sociedad colombiana, reconociendo a los actores de la conflictividad social como voceros en la construcción de la paz", afirman.



En el documento de respaldo, les hicieron un llamado a todos los ministros, directores y consejeros "a cumplir la orientación" del mandatario y "adelantar las acciones necesarias para que este propósito se materialice en los términos anunciados a la opinión pública y con las debidas acciones jurídicas que propendan por el principio de legalidad y la justicia para quienes sean beneficiarios".

Los congresistas que firmaron - entre ellos Alirio Uribe, Andrés Cancimance, José Alberto Tejada, Alfredo Mondragón, Pedro Suárez Vaca y Gustavo Bolívar - agregan que es importante dar celeridad a la reglamentación para adelantar la libertad de estos jóvenes para la Nochebuena.



Finalmente, reconocieron que "la facultad está limitada por la división de poderes y que estos nombramientos no van dirigidos a determinar la responsabilidad y que esta definición corresponde a la rama judicial".



Alirio Uribe añadió que "esto es un acto complejo" porque intervienen tres actores: el Congreso, que aprobó la ley de paz total creando así la figura de gestores de paz; la rama judicial, porque "serán los jueces de control de garantías los que suspenderán las órdenes de captura. El proceso judicial sigue, no hay perdón judicial", dice; y finalmente, el Gobierno, el encargado de hacer las listas de los jóvenes.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA