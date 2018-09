Con tropiezos avanzó proyecto para limitar los periodos en el Congreso

Después de una discusión de más de cinco horas, en la que se desataron varias polémicas, la Comisión Primera de la Cámara avaló, en primer de ocho debates, el proyecto de acto legislativo que limita a tres los periodos en corporaciones públicas.

La idea de la iniciativa es evitar los llamados 'atornillados', es decir los congresistas, diputados de las asambleas departamentales y concejales que se hacen reelegir por décadas.



Este es el primer proyecto del paquete anticorrupción que supera su primer debate en el Congreso.



La iniciativa, de autoría del Gobierno, no estuvo exenta de polémica e incluso hay quienes manifestaron que en el proyecto se introdujo un 'mico', lo cual fue negado por el representante a la Cámara por 'la U' Alfredo Deluque.

La mención del supuesto 'mico' se debió a que, en medio del debate, se introdujo una frase que indica que la limitación sólo aplica para períodos "consecutivos", lo que podría cambiar el sentido de la iniciativa.



"Es decir: no habría límite porque se podría saltar de una corporación a otra", expresó la representante a la Cámara por Alianza Verde Juanita Goebertus, quien explicó que esto lo que produce es que, por ejemplo, un congresista esté dos periodos en Cámara y luego pase al Senado, para después volver a la Cámara "y así eternamente".



Sectores de oposición consideraron que esto es un 'mico', lo que no gustó a otros congresistas, como el caso del representante a la Cámara Alfredo Deluque, quien dijo que "aquí no hay ningún mico, todos supimos qué votamos, para eso hubo un debate de más de cinco horas".



A la iniciativa le restan aún siete debates para ser aprobada por el Congreso, tres de los cuales deberán surtirse antes del próximo 16 de diciembre, cuando concluyen las sesiones ordinarias del Legislativo.

