Gobierno 'le dio un golpe a la infraestructura paisa', dicen congresistas antioqueños

Entre los parlamentarios antioqueños hay bastante molestia porque el Gobierno, aseguran, le dio un golpe a los principales proyectos de infraestructura en el departamento y los dejó desfinanciados en el presupuesto el 2024.



"Para el Presupuesto 2024 tenemos una alerta importante: no están destinados los recursos para terminar las vías 4G", expuso, por ejemplo, el representante a la Cámara Daniel Carvalho.



El congresista, de la mano de parlamentarios de otras regiones que también se verán beneficiadas con estos megaproyectos insistió a la plenaria de la Cámara de Representantes que apoyaran el presupuesto para estas obras, pero no fue posible.



El golpe de @petrogustavo a la infraestructura de Antioquia en el presupuesto 2024



El cambio fue para mal: Acá les cuento pic.twitter.com/DxPoaXXwRd — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) October 19, 2023

"Nuestra nación lleva más de 10 años ejecutando y financiando el proyecto de las vías de cuarta generación, en especial los nueve proyectos 4G que atraviesan a Antioquia. Estos proyectos tienen un estado de avance de hasta el 95 por ciento y resulta que en este gobierno, pese a que en el Plan Nacional de Desarrollo se comprometió con la financiación, nos sale ahora con que no va a poner un peso", aseveró.



Según el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, dejaron a Antioquia sin recursos para finalizar la obra Pacífico I que "sin ese aporte no tendrá funcionalidad. Impide la conexión como se pretende con el Eje Cafetero, con el Valle del Cauca, con el Puerto de Buenaventura".

🚨 ALERTA PRESUPUESTO 🚨



Para el Presupuesto 2024 tenemos una alerta importante: no están destinados los recursos para terminar las vías 4G.



Vamos a insistir en que se concluyan estas vías, lo necesitamos para la competitividad y calidad de vida de la región y el país.🧵 pic.twitter.com/M7bimb7aUa — Daniel Carvalho (@davalho) October 19, 2023

Asimismo, aseguró que la misma situación sucederá con la finalización del Túnel del Toyo, que "es nuestra salida, la conexión de Antioquia al resto del país. Conectar a Medellín con Urabá en apenas cuatro horas se verá frustrada. No existen esos recursos ni aparece la voluntad".



"La dirigencia y los sectores políticos que le vinieron a decir a Antioquia que el presidente Gustavo Petro era el cambio, pues por supuesto que lo fue pero para truncar los proyectos fundamentales de nuestro departamento", agregó Cadavid.



El senador Juan Felipe Lemos, de 'la U', aseveró que "aunque siempre he votado positivo la Ley de Presupuesto General de la Nación, esta vez mi voto es negativo como protesta debido a que el Gobierno no ha definido una solución para terminar Autopistas de la Prosperidad".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA