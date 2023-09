El presidente Gustavo Petro se refirió este miércoles al reclamo que Iván Name, cabeza del Legislativo, le hizo durante la sesión plenaria de este martes.



El primer mandatario utilizó su cuenta de X para decirle al presidente del Senado que durante sus años como parlamentario fue él quien se inventó la palabra 'parapolítica'.

Todo comenzó en un encuentro del primer mandatario con los magistrados de las altas cortes en Bucaramanga, en el que, en medio de un discurso, pronunció una frase que causó molestia en el Congreso: “Entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes”.



Cinco días después de dicho comentario, el presidente del Senado, Iván Name, aprovechó la plenaria del Senado para manifestarse. “Tengo que solicitarle al Presidente que nos respete”, dijo la cabeza del Congreso, que a renglón seguido agregó: “Nosotros apreciamos la institucionalidad y la dignidad que ostentamos. No he hecho una referencia simbólica, sino textual a sus declaraciones. Quiero dejar aquí nuestra protesta y nuestro reclamo”.



En ese sentido, Name dijo: “Rechazamos que nos señalen de esta manera, especialmente proviniendo del señor presidente”. Sin embargo, trató de quitarle fuerza a las declaraciones del mandatario colombiano: “No le vamos a dar más trascendencia que la interpretación de un momento desafortunado. Vamos a seguir en la búsqueda de un acuerdo nacional”.



Iván Name, presidente del Senado desde el 20 de julio. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Por último, el presidente del Senado aseveró que la corporación que dirige tiene "una dignidad intocable", e invitó al presidente Petro a manifestar si tiene alguna prueba de vínculos irregulares. “Si él tiene referencia a algunos senadores que están abrazados con el narcotráfico, que lo diga. No envilezca la condición que tenemos hoy y que representamos”, concluyó.



Pero cuando parecía que el debate se iba a cerrar con esas palabras, el jefe de Gobierno contraatacó en su cuenta de X.



"Investigué las relaciones del paramilitarismo con la clase política, fui el creador de la palabra "parapolítica" y entre mis investigaciones y las posteriores investigaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia se descubrió que el 35% del Senado del entonces tenía vínculos y fue encarcelado. Ese listado de congresistas presos tienen vínculos con el narcotráfico, dado que el paramilitarismo fue la principal organización narcotraficante del entonces", escribió.

