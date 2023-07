El presidente Gustavo Petro instala este jueves un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, el segundo desde que asumió el cargo en agosto del 2022.



(Además: Las claves del discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso).



Durante su discurso, anunció que durante esta legislatura se presentará un proyecto de ley que 'versa', lo que da a entender que se trataría de una reforma del Código Minero.

Hablando sobre el tema de la minería, el presidente Petro sostuvo: "Aquí es sustancial el cambio de norma, por eso vamos a presentarles a ustedes un proyecto de ley que versa sobre la minería y espero el debido cuidado, siempre lo han tenido, para el estudio pertinente de cara a volver a establecer una alianza entre la pequeña minería y Estado para defender el territorio de la guerra, de la destrucción democrática y de la destrucción del agua".



(En vivo: Presidente Petro es criticado por la oposición en pleno Congreso: 'No soy mentiroso')



El discurso del jefe del Estado arrancó con un largo agradecimiento, en donde mencionó a miembros de su gabinete -como a la vicepresidenta Francia Márquez-, a otros destacados personajes de la vida política del país -como a la alcaldesa Claudia López-, y hasta a la prensa.



Arrancó con un breve mensaje para los congresistas que estaban en el Capitolio, en el que resaltó la importancia de su labor.



"Este no es un Congreso marginal, no está debatiendo leyes inocuas, no está en otro país ajeno al de nuestra propia sociedad colombiana. Están ustedes en el centro del país y así serán los meses que vienen y es importante, por lo menos tener claro la posición del Gobierno, qué es lo que pretende el Gobierno y para dónde va", dijo.



(Además: Petro dice que debate por transición energética le costó 'una ministra excelente')



Para el presidente Petro, la cuestión que hoy debe concentrar la atención del mundo tiene que ver con el futuro de la humanidad. En ese sentido, gran parte de su discurso se centró en la lucha contra el cambio climático.



"Lo que está en cuestión hoy en el mundo no es el capitalismo, no es el poder mundial solamente, no es la existencia de unas u otras naciones; lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida, la existencia no de uno sino de toda la humanidad. Y no es que haya me haya vuelto apocalíptico, aunque a mí me gustaba mucho leer el libro de San Juan en la cárcel, me parecía pasional y poético, sino que lo dice la ciencia", dijo.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias