Duque sancionó Ley de pago en plazos justos en el ámbito mercantil

La ley de Pago A Plazos Justos busca que miles de emprendedores y empresarios MiPymes recibían los pagos de sus facturas en 60 días calendario a partir del 1 de enero del 2021, y a partir del 1 de enero del 2022 el plazo máximo será de 45 días.



Esta ley pretende garantizar flujo de capital para que los emprendedores puedan invertir en innovación, superar los retos que dejará la pandemia y mantener el empleo.



El representante Toro afirmó que: “Es un día histórico para Colombia, después de casi dos años de lucha hemos logrado que se haga justicia con las miles de micro, pequeñas y medianas empresas del país”.



Para el representante, las empresas serán más competitivas y productivas “incidiendo incluso en el precio final del consumidor porque si no se tienen que endeudar más con un banco, se podría trasladar el precio al consumidor final reducciones importantes en los precios de bienes y servicios”.



Esta ley no incluye los “acuerdos entre privados”, es decir que las grandes empresas no podrán imponer periodos de pago diferentes a las que se contemplan.



Otros puntos importantes contenidos dentro de la Ley son:

1. Los contratos entre grandes empresas son los únicos exceptuados, y solamente entre ellas podrán fijar plazos distintos.



2. Los trámites de actas de aprobación, aceptación o rechazo de factura, entre otros, deberán surtirse todos dentro del plazo máximo fijado en la ley.



3. No se permitirán los acuerdos que pretendan pactar plazos diferentes a los establecidos por la ley.



4. A las empresas que incumplan con los plazos establecidos en la ley se les impondrán sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, protegiendo la libre competencia.



​

5. El Estado también estará obligado a pagar sus facturas a 60 días. 6. Las empresas enmarcadas en el sistema general de salud, deberán pagar sus facturas a 60 días a partir del 2023.



Por tanto, el presidente Duque dijo que “agradece” el “espíritu de hacer del emprendimiento una política de Estado”, afirmó que la protección del emprendimiento es una prioridad nacional y una política de Estado.



Según el mandatario, el pago cumpliendo los tiempos será considerado como una “herramienta de distinción para que las empresas sean reconocida” y para que el ecosistema del emprendimiento sea cada vez más robusto, “para ver a las empresas florecer y no perecer”.



Así mismo, el presidente recordó que el proyecto de ley para el emprendimiento tiene varios objetivos: fortalecer la institucionalidad del emprendimiento, fortalecer el emprendimiento en las compras públicas y analizar los incentivos para que el emprendimiento en Colombia pueda seguirse expandiendo.



Finalmente, reiteró que durante la pandemia se han buscado diferentes alternativas para el emprendimiento. Entre ellas, el programa de apoyo al empleo formal, que subsidia el 40 % de un SMMLV, subsidio de la prima, programas de reprogramación tributaria, devolución de saldos a favor de renta y de IVA.



