'El reclamo de la gente, de cierta forma, es justo': Lidio García

Aunque algunos partidos han procurado mantenerse al margen de las movilizaciones sociales de los últimos días, el presidente del Congreso, Lidio García, alzó la voz en nombre de los sectores políticos que, según él, no pueden ser excluidos de la “conversación nacional” en la que está el presidente Iván Duque.



García le dio sus impresiones a EL TIEMPO sobre las protestas sociales y dijo que el Gobierno debería hacer un viraje en su política social. “El pueblo es el que tiene la razón, pero los reclamos se tienen que hacer de una manera decente, no pueden ser atropellando a todo mundo”, afirmó el congresista.



También afirmó, sin dudarlo, que algunos líderes políticos se han aprovechado de las marchas en beneficio propio y dijo que varios vecinos de la región han optado por malas soluciones venidas de sus dirigentes partidistas porque “se dejaron embaucar”.



¿Qué opinión le merecen las movilizaciones de los últimos días?



La gente tiene derecho a protestar, pero de manera pacífica. Lo que pasó posterior a las manifestaciones, que estaban en paz en todo el país, fue desastroso. Hay unos vándalos que no se sabe de dónde salen y hay una gran cantidad de versiones, pero bueno, no podemos sino dejar que las investigaciones arrojen la veracidad de los hechos. Manifiesto un rechazo total a todos esos hechos violentos y a los vándalos. El país no está para eso. Este es un país que no podemos permitir que nos salga de las manos y eso lo tenemos que lograr todos los actores políticos y las fuerzas vivas de Colombia. Una cosa es la política, pero tenemos que apartar los intereses políticos y ponerlos a un lado para pensar en tener una mejor nación y que les dejemos un país en paz a nuestros hijos.

¿Hay líderes políticos que se han aprovechado de estas movilizaciones en beneficio propio?



Indudablemente hay algunos que se han aprovechado. En las redes sociales se ha visto que mucha gente que protestó está rechazando que el paro sea de unos. No, el paro es de todos y con una protesta pública tranquila sin dueños políticos. Hay líderes de opinión que rechazan que estas movilizaciones sean de una u otra persona. La verdad es que no debemos aprovechar esto, sino buscar soluciones entre todos. Esa es la verdadera salida. Tenemos que mirar hacia el lado nuestro y que no nos vaya a pasar lo mismo que algunos países vecinos, que se vieron inmersos en una situación que ya no tiene marcha atrás y a la que se llegó porque se dejaron embaucar.



¿Cree que el Gobierno debe hacer un viraje en su política social ante reclamos como el rechazo a las posibles reformas pensional y laboral?

Yo pienso que sí. El reclamo de la gente, de cierta forma, es justo. La gente quiere un gobierno más jugado con lo social y pienso que es una administración que está empezando y ojalá le demos la oportunidad. No hago parte de los partidos de gobierno, pero ojalá esto sirva para darle la oportunidad al Gobierno de hacer las cosas como el pueblo las quiere. El pueblo es el que tiene la razón, pero los reclamos se tienen que hacer de una manera decente, no pueden ser atropellando a todo mundo. Debe ser con argumentos, con decencia.

¿Le gusta la idea de una Constituyente que propuso el alcalde elegido de Medellín, Daniel Quintero?



No, a mí no me parece, estoy en total desacuerdo con él. La verdad una Constituyente no resuelve nada. Lo que tenemos es que cumplir con la Constitución de 1991, que es una carta política bien concebida y si nosotros cumplimos con ella no tendremos ningún tipo de problema. Hacer una Constituyente nos enredaría más de lo que estamos.

1. El diálogo nacional propuesto por el señor presidente @IvanDuque, debe incluir a los partidos políticos. El momento llama a la unión del país, sin distingos ni exclusiones. @PartidoLiberal @RoyBarreras @velascoluisf @NancyPatricia_G @CarlosHolmesTru @AABenedetti — Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) November 23, 2019

¿Cree que la “conversación nacional” en la que está el presidente Duque servirá para superar este momento?

Depende de cómo se enfoque y de quiénes vayan a este diálogo, serviría muchísimo. Es importante que vayan todas las fuerzas vivas de este país, no solamente las políticas, todas deben estar incluidas en esa mesa para que lleguemos a un punto de equilibrio y convergencia para las soluciones que necesita Colombia.



¿Cómo puede participar los partidos políticos en esta coyuntura?



Yo estoy haciendo un llamado al señor Presidente para que incluya a los partidos políticos en este diálogo nacional propuesto por él. El momento que estamos viviendo llama a la unión del país sin distingos, sin exclusiones, sin estar mirando si son sectores de izquierda, de derecha, de centro. No podemos dejar que el país se vaya al abismo porque hay algunos que así lo quieren. Hablo del Congreso aunque a muchas personas no les guste, pero es que en el Congreso es donde terminan todas las reformas, es el que tiene la última palabra para cualquier cambio que haya. En el Capitolio está representado todo el país y a través de esos líderes es por donde llegan las quejas del país, no solamente mediante los que organizaron el paro. Hay que hacer un diálogo nacional que propugne por la solución de nuestra crisis social y debemos incluir a todas las fuerzas políticas para que nos pongamos de acuerdo y busquemos una solución a la crisis.



