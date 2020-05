'Las sesiones virtuales del Congreso han sido todo un éxito': García

Para Lidio García, presidente del Congreso, las sesiones virtuales del Senado "han sido todo un éxíto". Su afirmación se basa en que todos los 108 senadores están presentes y en que, en promedio, intervienen más de 80. "Eso nunca pasa", le dijo García a EL TIEMPO.



Sin embargo, el congresista fijó la fecha del próximo lunes 18 de mayo para regresar al trabajo presencial, siempre y cuando la plenaria del Senado, este miércoles, apruebe esa citación. "Yo me someto a la mayoría", afirmó.

García también habló sobre cómo será la revisión de los decretos oficiales para atender la emergencia y dijo que habrá una comisión accidental que los revisará, "entregará un informe al Congreso, se hará público y se enviará a Presidencia".



¿Habrá sesiones presenciales o el Senado se mantendrá en el trabajo virtual?



Esta semana continuamos con el trabajo virtual. Estamos programados para el lunes 18 de mayo volver de manera presencial al Senado. Este miércoles, en la plenaria para control político, que será el primer debate de esta naturaleza que será virtual, voy a proponerles a los senadores si están de acuerdo o no con el regreso a las sesiones presenciales, porque hay muchos que tienen temores. Ahí revisaremos si de aquí al 18 de mayo las condiciones están dadas para el regreso, si así lo amerita y guardando todos los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.



De regresar de manera presencial, ¿cuáles serían las medidas de bioseguridad para los senadores?



Seguir todas las recomendaciones que conocemos. Los senadores tendrían que llegar con sus tapabocas, guantes, gel para manos, alcohol, guardar el distanciamiento social. No podrían estar escoltas ni asesores. Las asesorías tendrían que ser vía correo electrónico. No deberían estar más de 40 personas en el recinto al mismo tiempo. Se haría un pico y placa parlamentario. Si hay 40 senadores, hablarían 10, estos saldrían y entrarían otros 10 que estarían en sus oficinas esperando su turno y que estarían conectados por su computador y monitor haciéndole seguimiento a la plenaria. Distanciamiento social, unos 2 metros y medio o 3 metros entre cada uno. Y no estarían sino los empleados necesarios, es decir la Secretaría del Senado, una sola cámara para repartirles las imágenes a los medios de comunicación. Los periodistas, ojalá, puedan hacer el cubrimiento desde sus casas. Vamos a buscar los mecanismos para proteger la vida y la salud no solamente de los senadores, sino también de los empleados, periodistas y todos.

¿En qué terminó el episodio de la compra de tapabocas en el Senado, que después se reversó?



Eso fue un tema inconcebible. Me enteré este lunes del tema y por los medios de comunicación, porque yo no manejo la parte administrativa y no es un tema mío, pero soy presidente del Senado y he dicho que, si los senadores necesitan tapabocas, pues que los compre cada uno y listo, nos evitamos un problema. Sé que la Directora Administrativa está actuando de acuerdo con la ley, pero no es el momento para hacerlo. Buscaremos los mecanismos para que cada senador lleve sus materiales de bioseguridad.



¿Cómo harán para la movilidad de los senadores si se confirman las sesiones presenciales?



Ese es un problema que tenemos para asistir, porque les queda fácil a los que viven en Bogotá, pero no para los que estamos a varias horas por tierra. Hay senadores en Ipiales que están a 24 horas por carretera. Estamos hablando de un riesgo tremendo, porque hay algunas manifestaciones y se están cerrando vías en algunos municipios, en fin, son temas complicados y el espacio aéreo está cerrado.



¿Y entonces qué han pensado hacer?



Este miércoles veremos si los senadores están dispuestos a llegar por sus propios medios a Bogotá. Si eso es así, pues empezaremos el lunes, pero eso lo veremos en la plenaria a ver qué disposición tiene cada uno, qué quieren hacer y yo me someto a la mayoría.

Desde hace más de un mes, el Congreso viene haciendo sesiones virtuales, en las cuales han participado ministros como el de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Foto: @SenadoGovCo

¿Cuándo y cómo comenzará el control a los decretos gubernamentales para la crisis?



Yo cree una comisión accidental para el estudio de los decretos del estado de emergencia. Es una instancia integrada por partidos políticos de oposición, de gobierno e independientes. Esa comisión entregará un informe al Congreso, se hará público y se enviará a Presidencia, siendo un tema de ley que tenemos que hacer, pero será a través de una comisión accidental y no un debate general. Buscamos a los expertos de cada tema para que integraran esta instancia, en la cual voy a hacer parte por ser presidente del Congreso. Escogí 11 senadores más el presidente del Senado.



¿Esa comisión tiene algún plazo para ese estudio?



Esta comisión fue creada el miércoles de la semana pasada en la noche. La primera reunión va a ser este miércoles en la mañana y ahí vamos a definir todos los lineamientos. Cada uno ya está estudiando por su cuenta y vamos a hacer la primera reunión, para repartirnos tareas, este miércoles antes de la plenaria del Senado.

Para usted, ¿las sesiones virtuales han funcionado o no mucho?



Yo les tenía miedo a las sesiones virtuales, porque pensé que iban a ser un fracaso. Las sesiones virtuales han sido todo un éxito. Van los 108 senadores, que eso nunca pasa. Hablan más de 80 parlamentarios por sesión. Se han invitado a los ministros y se ha deliberado. Este miércoles será el primer debate de control político en la historia de Colombia de manera virtual, no presencial, es decir, con un cuestionario establecido, con dos citantes, que son el doctor Jorge Enrique Robledo y el doctor Juan Luis Castro, senadores, a los ministros de Hacienda y Salud. La crítica era que no se podía hacer control político, pues sí se va a poder hacer y este miércoles se va a demostrar, con los mismos tiempos y el mismo tipo de debate que si se hiciera de manera presencial.



¿Qué cree que motiva a los congresistas que están yéndose al Capitolio para pedir sesiones presenciales?



Cada uno tiene un estilo y algunos creen que la mejor manera es presencial, sin tener en cuenta el tema del contagio, pero cada uno tiene la fórmula que más le gusta. Lo que pasa es que a mí me toca, como presidente del Senado, mirarlo desde otro punto de vista, porque el día de mañana, si hay un contagio en el Congreso de la República, la responsabilidad disciplinaria y penal es para mí, entonces tengo que verlo no solo como congresista, sino como cabeza de esta entidad, a la cual tengo que responder no solo por los temas legislativos, sino por la salud de cada uno de los senadores.



¿Qué opina de terminar su periodo trabajando desde casa?



Y no quiero terminar mi presidencia detrás de un computador y una cámara acá en Cartagena. Quiero hacerlo en el recinto del Senado, donde me eligieron. Para mí ha sido duro tener que hacer todo de manera virtual.



