‘Congreso debe abordar tema de sesiones virtuales’

Justo cuando respondía esta entrevista, el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, se encontró con la noticia de que la cuarentena había sido extendida hasta el 27 de abril, lo cual le hizo reforzar sus respuestas sobre las sesiones virtuales del Congreso.



Cuenca le dijo a EL TIEMPO que, ante la nueva realidad, debería haber al menos una reunión presencial para que se habiliten las virtuales y confirmó el temor jurídico de muchos congresistas sobre su legalidad.

¿Qué opinión le merece la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio?

En principio creo que el Congreso debe abordar el tema de las sesiones virtuales. Se debería poder hacer al menos una sesión para tratar de darle legalidad a esa posibilidad. Esto debido a las falencias que hay en la Constitución y en la ley. Para ello se requiere una sesión presencial y que tenga cuórum decisorio.



Hay un temor jurídico en varios congresistas por las posibles demandas si sesionan virtualmente, ¿de qué se trata?

Lo que hay es una inseguridad jurídica. Cuando se hicieron la ley quinta (reglamento del Congreso) y la Constitución no se dejó escrito de manera explícita que se podría sesionar de forma virtual. En ese tiempo, internet existía, pero en otras partes del mundo. La ley tampoco dice que no se pueda hacer, pero sí hay unas grandes dudas.



¿Y ese temor lo tiene la mayoría de los representantes?

No es que uno piense que todos lo tienen, porque hay personas que piensan que se puede hacer virtualmente; otros dicen ‘no, hagámoslo presencialmente’. Creo que aquí quién tenga la razón es lo de menos, lo importante es que lo que lleguemos a hacer, en un sentido u otro, tenga legalidad. Lo que no queremos es que al final del día terminemos haciendo unas sesiones virtuales y votando unos proyectos de ley que van a terminar siendo demandados.



Pienso que se deben hacer las cosas de la mejor manera. Aquí no hay que incitar a la opinión a que diga que el Congreso no quiere trabajar, que se ganan tanta plata y que son los únicos que no lo hacen; no, aquí estamos dispuestos, sino que lo hemos querido hacer bajo toda la legalidad.

Hasta el momento, varias comisiones constitucionales y legales del Congreso se han reunido de manera virtual, pero solo para debatir, no ha habido votación de proyectos. Foto: Prensa Roy Barreras

¿En qué quedó la controversia por la existencia o no de un software para sesionar virtualmente?

Las reuniones virtuales que se han hecho han sido posibles por una aplicación que tiene la misma Cámara, que puede albergar hasta 240 personas. Esto quiere decir que se puede hablar y se puede hacer un debate. Pero hay otras cosas que son de mayor exigencia como, por ejemplo, votar un proyecto de ley, generar unas discusiones dentro de una iniciativa, más las garantías que deben tener los congresistas para discutir y presentar propuestas.



Este software no daría las garantías necesarias para que las personas puedan enterarse por completo de todo, porque no se estaría haciendo de manera presencial, no es lo mismo. Creo que hay plataformas que dan garantías para hacerlo, pero al final del día no se ha encontrado la que deje a todos tranquilos.



¿Existiría la posibilidad de que se vulnerara la seguridad de las sesiones si se vota virtualmente?

Yo no lo pongo, como lo han hecho otros congresistas, queriendo pensar con la mala fe de varios. Algunos sectores han dicho que si se hacen triquiñuelas presencialmente, ¿cómo sería si se sesiona de manera virtual? No lo veo de esa manera. Creo que es vital tener claridad jurídica sobre este tema. He leído las opiniones de distintos constitucionalistas, pero no hay certeza de que esto se pueda hacer. Realmente la certeza nos la daría la Corte Constitucional.



¿Qué les ha respondido a quienes están pidiendo las sesiones virtuales con tanta insistencia?

Yo no puedo salir a decir o hacer lo que determinados sectores quieran. Aquí lo que he hecho es garantizarles a todos sus derechos. A quienes están a favor de la virtualidad lo que les he dicho es ‘díganme dónde está eso en la ley’ y esa respuesta nunca la he tenido. Simplemente son consejos.

Hay quienes han señalado a los presidentes de Senado y Cámara de estarle haciendo un favor al Gobierno al no querer sesionar, ¿cómo es esto?

El senador Jorge Enrique Robledo ha dicho que es un favor que le hacemos al Presidente de la república para que no se puedan debatir los decretos de emergencia.



¿Y eso es verdad?

No, no, para nada; yo simplemente he tenido es prudencia. He tratado de darle todas las garantías a la oposición y hacerlo con toda la responsabilidad del mundo. No sé cuál es el afán de que haya personas que, con esta tragedia que está viviendo el país y el mundo, quieran sacar una victoria electoral. Es muy fácil salir a decir que no queremos trabajar cuando se sabe muy bien cuál es el porcentaje de imagen favorable de la que gozamos.



¿Qué les dice a los colombianos que dicen que ustedes están perdiendo el tiempo al no sesionar ni virtual ni presencialmente?

Sin duda, el país está necesitando al Congreso en estos momentos. Si podemos sesionar, presencial o virtualmente, lo único que les puedo garantizar a los colombianos es que recuperaremos todas las sesiones que se hayan perdido y lo haremos de la mejor manera.



