'La reforma a la justicia no soluciona nada': Chacón

El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, respondió este viernes a las acusaciones que le han hecho desde el Gobierno de querer engavetar la reforma a la Justicia, iniciativa que está en un momento crítico por el poco tiempo que tiene en el Congreso para continuar con vida.



En diálogo con EL TIEMPO, Chacón aclaró que en la Cámara lo primero que se hizo fue escuchar a las altas cortes para concertar el contenido de esta iniciativa.



"La ministra de Justicia (Gloria María Borrero) pretende que agilicemos algo de una manera inusual", consideró el presidente de la Cámara, quien pidió a Borrero no involucrar al Partido Liberal en esta discusión, pues "nada tiene que ver en esto".

¿Por qué la ministra de la Justicia, Gloria María Borrero lo acusa de haber engavetado la Reforma a la Justicia?



Ella pretende que agilicemos algo de una manera inusual. Pero resulta que yo, desde la Presidencia de la Cámara, me demoré los mismos 15 días que tardó la Presidencia del Senado en dar trámite a la reforma a la justicia, para que pasara a la Comisión Primera.



Sin embargo, nosotros en esos mismos quince días hicimos un foro, que se realizó el pasado 29 de noviembre, en el que la Cámara de Representantes tuvo la oportunidad de conocer la apreciación de los abogados litigantes, de las asociaciones de jueces y de los magistrados de todas las cortes. Eso no se había hecho y nosotros lo hicimos.

¿No era mejor dar trámite a la iniciativa, que está sobre el límite de tiempo, en vez de esperar ese foro?



En ese foro quedó probado que lo que ha presentado la ministra (Gloría María Borrero) no está tocando al ciudadano. No se lo dije yo, se lo dijeron ahí todos los estamentos de la justicia. Ahora, lo que pasa es que la ministra, con su inexperiencia legislativa, no se ha tomado ni la molestia de revisar los tiempos que se ha tomado la Cámara de Representantes con los tiempos que se tomó el Senado y se dará cuenta que son los mismos.



¿Por qué no se programó ese foro para antes, sino cuando el proyecto está con poco tiempo?



Porque yo soy autónomo, no soy empleado ni de la ministra ni del Gobierno y el foro se estaba organizando mucho antes que siquiera llegara el proyecto a la Cámara de Representantes. Ustedes se dieron cuenta de la magnitud de los personajes que estuvieron, eso no es un foro organizado en quince días, eso es un foro que tenía más de un mes y medio de organización por la Cámara de Representantes.



¿Considera que esa reforma a la Justicia tiene todavía tiempo para tramitarse?



Sí, eso lo ha manifestado la propia ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Ahora, lo que no puede suceder es que la ministra de Justicia, ante el fracaso de su reforma, que no toca al ciudadano, venga y responsabilice al Partido Liberal. Que me responsabilice a mí si quiere, con su ignorancia en el trámite y los tiempos, pero que no responsabilice al Partido Liberal que nada tiene que ver en esto.

¿Por qué tanta demora en pasar la reforma a la Comisión Primera de la Cámara?



Nosotros hicimos una resolución desde el 5 de septiembre para que miembros de la Comisión Primera, que se los incluimos ahí, y la Plenaria, fueran trabajando armónicamente ya con la ministra y fueran debatiendo y conociendo todo lo que venía sucediendo en un proyecto tan importante. Sin embargo, la ministra Borrero se comunicó con ellos hace apenas dos semanas.



¿Qué opina del contenido de esta iniciativa?



Para el país no soluciona nada, no soluciona nada porque el acto legislativo tiene que ir a la par de unas leyes estatutarias, que solucionen los problemas del ciudadano de a pie. No se soluciona en nada el problema de congestión, el problema que tienen los jueces y fiscales.



¿Se podrá pensar que el Gobierno presentó esa reforma muy tarde, porque ya están muy encima los tiempos?



No sé, la señora ministra dice que la presentó en septiembre porque la estaban concertando, pero todos vieron en la televisión que durante el foro los miembros de la jurisdicción dijeron que ella jamás la había concertado, entonces yo no tengo ni idea de qué es lo que ella dice, parece que ella dice una cosa y el país conoce otra.



POLÍTICA