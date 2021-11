Presidenta de la Cámara responsabiliza al Externado por extraviar su tesis

La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, le envió un derecho de petición a la Universidad Externado en el que responsabiliza al claustro por la pérdida de su tesis de grado que presentó en 2016, junto con una compañera, para graduarse de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas.



En su derecho de petición, la congresista le exige a la institución que le garantice el derecho a la defensa y al debido proceso.

Agrega que la denuncia sobre un supuesto plagio en el trabajo de grado se basó en una presentación en Prezi que no hizo parte del texto final y que solo fue un insumo que finalmente no se utilizó.



"Desconocemos los motivos por los cuales nuestro texto físico entregado a la universidad en el año 2016 no reposa en la biblioteca de la Universidad ni en ninguna otra parte de la institución educativa", señala el derecho de petición suscrito por Arias y su compañera Leydy Lucía Largo.



Dicen que no es de su conocimiento ni órbita saber si todos los egresados o demás compañeros de la maestría tienen el texto de la tesis en la Universidad, en la biblioteca o de manera digital "pero sería bueno saberlo pues que estas alturas ya no sabemos ni qué creer de la seriedad y calidad de la universidad".



"Insistimos, si la universidad adelanta alguna investigación, hasta la fecha no hemos sido notificadas, así contradictoriamente reiteren que son garantías del debido proceso", agrega el texto.



Por eso finalmente solicitan a la universidad en aras de las garantías constitucionales del debido proceso que, de existir, se disponga la notificación de la investigación respectiva, conocer el hecho que se investiga y de esta manera, de ser el caso, ejercer el derecho a la defensa, solicitar y anexar pruebas a la misma.



