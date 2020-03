¿Cerrar el Congreso ante temor por el coronavirus?

En países como Italia, China y España han cerrado colegios, museos, y han cancelado importantes eventos para evitar mayor programación del Coronavirus. En Colombia, al estar en fase de contención están medidas no se han tomado. Sin embargo, algunos senadores empiezan a preguntarse qué medidas tomar en el Congreso, a una semana de que se reinicien las sesiones en el recinto.

En medio de los plantes de contención, varios congresistas han hablado de suspender las sesiones del Congreso (que arrancan el próximo 16 de marzo) para evitar el contagio, pues en el Capitolio Nacional es normal que haya aglomeraciones.



Por ejemplo, en una plenaria de la Cámara de Representantes se reúnen en el Salón Elíptico, que no es muy grande, más de 170 congresistas, más algunos asesores y miembros de la seguridad.



Esta propuesta se ampara en la resolución 0017 del Ministerio de Trabajo, que recomienda "minimizar las reuniones y propiciar la comunicación por medios virtuales que no impliquen interacción directa persona a persona (...) y mantener una distancia mínimo de un metro entre los asistentes".

No obstante, la mayoría de congresistas consideran que en el caso del Legislativo esto es prácticamente inaplicable, por lo que descartaron de tajo el cierre del Congreso.



El representante de Cambio Radical César Lorduy fue enfático en afirmar que "no hay forma de que el Congreso pueda aplicar la circular del Ministerio de Trabajo".



Lorduy aseguró que "si se quisiera aplicar esa resolución habría que trasladar las sesiones a otro lugar".



En el mismo sentido se pronunció el representanta liberal Silvio Carrasquilla: " El Congreso no se puede suspender, eso no hace parte de las soluciones. Pero si se deben buscar medidas de prevención, por ejemplo que los exámenes que se están haciendo a los turistas también se hagan a la entrada del Congreso”.

El congresista agregó que “la solución no es ni el tapabocas, ni lavarse las manos, ni estar a un metro de distancia, ”la solución es que se le pida a Dios que nos cubra de cualquier tipo de enfermedad en Colombia".



La Secretaría General del Senado, por su parte, ya solicitó a la Dirección Administrativa de esta corporación dar a conocer medidas preventivas.



