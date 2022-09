Después de que el ministro del Interior, Alfonso Prada, hiciera un llamado a la 'movilización popular' de los ciudadanos para la aprobación del proyecto de reforma tributaria, se generó una agitada situación entre diferentes frentes políticos que apoyan y rechazan la iniciativa.



(En contexto: Prada pide ‘movilización popular’ para aprobar reforma tributaria)



"Nuestro discurso no es para nada incendiario, ni amenazante. No convocamos movilizaciones para presionar, solo apelamos al apoyo popular que eligió al Presidente y rendimos informe a la comunidad para que se mantenga vigente ese sentimiento democrático de apoyo al cambio", aclaró Prada.

Sin embargo, desde la Comisión Séptima de la Cámara de Representante se evidenció un acalorado enfrentamiento entre los representantes Andrés Forero (Centro Democrático) y Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), quien hizo serias aseveraciones sobre el 'uribismo'.



El congresista del 'Pacto' destacó que la coalición de gobierno "está decidida en avanzar en una reforma tributaria" y otras reformas que están pensadas para ser concertadas y dialogadas con la ciudadanía en general.



"Creo que no deberíamos generar revuelo por la capacidad de movilización del país. Lo que tienen garantía el Centro Democrático es que cuando se manifiesta en puentes dos o tres 'pelagatos' es que no les van a llevar el Esmad. (...) Yo creo que es un momento interesante para el país, que la gente salga a movilizarse", dijo.



El ministro del Interior convocó a una 'movilización popular' para la aprobación del proyecto de ley de reforma tributaria en Colombia. Foto: Sergio Ángel

Por lo que el representante Forero afirmó que cuando el Centro Democrático ha convocado movilizaciones lo ha hecho de "manera pacifica" y rechazó con vehemencia que desde el Gobierno Nacional se pidan movilizaciones que podrían resultar en vandalismo y afectaciones al orden público.



"Lo que nosotros no compartimos es el vandalismo, lo que nosotros no compartimos es lo que pasó en Colombia -en todas las ciudades- aquí en Bogotá y allá en Cali, señor representante. (...) usted no venga a decir que nosotros nunca vamos a ser objeto de Esmad. ¡No, nosotros no somos objeto de Esmad porque nosotros no salimos a vandalizar!", afirmó el congresista.



(También: Gustavo Petro arrancó su gobierno con 56 % de aprobación, según Invamer)



A renglón seguido, Forero afirmó que le parece "una falta de respeto" que el ministro Prada haya propuesto desde Padilla, Cauca, una movilización popular que respalde la reforma tributaria que fue presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Y agregó: "Está planteando ante la falta de argumentos y su incapacidad de convencer a los congresistas de la coalición de Gobierno, de que aprueben esa inconveniente reforma tributaria. Ahora viene a amenazarnos e intimidarnos con presión de una movilización social inducida".



En respuesta, el representante Mondragón afirmó que "nada supera a los 6.402 asesinados por parte del 'régimen uribista'". De inmediato, estas serias aseveraciones fueron rechazadas por el parlamentario opositor que concluyó que convocar a una movilización para la aprobación de la reforma tributaria "no es correcto".



REDACCIÓN POLÍTICA