La elección del próximo presidente del Congreso, que le corresponde a la Alianza Verde, está cada vez más enredada. Desde la Casa de Nariño quieren que sea Inti Asprilla el reemplazo de Roy Barreras, pero en el Capitolio no lo ven con buenos ojos. Un sector de los ‘verdes’ y congresistas de varios partidos le apuestan a Angélica Lozano, pero esto no sería aceptado por Petro. Algunos hablan de Ariel Ávila, pero no termina de convencer. Y se le propuso a Humberto de la Calle –hace parte de la Coalición Verde-Esperanza–, pero no quiere.



Estos son los otros secretos políticos de la semana:

¿Y Fico?

En Medellín siguen esperando que el exalcalde Federico Gutiérrez repita en la Alcaldía. Aunque en política nada está escrito, en la capital de Antioquia lo dan como ganador. Sin embargo, dicen que está demorado porque el candidato del alcalde Daniel Quintero, Esteban Upegui, desde hace meses recorre las calles de la ciudad buscando votos. Pero lo cierto es que Fico está aguantando la oficialización de su candidatura hasta la fecha límite de inscripción para evitar enfrentamientos que podrían afectar su imagen. Desde el uribismo todavía lo están esperando para apoyarlo, pero algunos sectores del partido se cansaron y ya están promoviendo, una vez más, la candidatura de Alfredo Ramos.

Federico Gutiérrez podría lanzarse a la alcaldía de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez

La vida de Cecilia López tras salir del Gobierno

Cecilia López, quien salió la semana pasada del Ministerio de Agricultura por decisión del presidente Gustavo Petro, ahora se dedicará a trabajar en la reactivación del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico, que fundó en 2010. Además, planea culminar dos libros cuya escritura suspendió al ingresar al Gobierno. Uno es sobre las condiciones laborales de los ‘rappitenderos’ y el otro, sobre energía y equidad. También ha recibido varias ofertas para escribir columnas de opinión.



Cecilia López, exministra de Agricultura. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Nadie quiere irse para Londres

La embajada de Londres se está convirtiendo en un problema para el Gobierno. A todo el que se la han ofrecido ha dicho que no. Recientemente se conoció que el expresidente Juan Manuel Santos no le aceptó la propuesta al presidente Gustavo Petro de ser el embajador en el Reino Unido. Y la misma respuesta obtuvo del ahora exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, a quien tampoco le sonó la idea de irse para allá. Así que por ahora sigue vacante esta embajada, la cual, al contrario de lo que se esperaría, parece no ser tan atractiva.

Juan Manuel Santos no le aceptó la propuesta al presidente Gustavo Petro de ser el embajador en el Reino Unido. Foto: César Melgarejo. CEET /Captura de pantalla

REDACCIÓN POLÍTICA

