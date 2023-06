Este miércoles se conoció el decreto de sesiones extraordinarias emitido por el gobierno de Gustavo Petro. Después de varios rumores sobre los proyectos que se discutirían en estas, se confirmó que solo serán dos: la adición presupuestal y el proyecto que define el número de diputados por asamblea departamental.



Ambos proyectos son de urgencia para el gobierno, sobre todo el segundo. A menos de cuatro meses para las elecciones regionales, que se llevarán a cabo el 29 de octubre, el país aún no sabe el tamaño de sus asambleas departamentales. Esto debido a que no existe ninguna ley o regulación que fije dicha cantidad.



Hasta febrero del 2022, el código de departamental, que establecía elementos varios como conformación de los gobiernos, asambleas y más, se fundamentaba en el decreto ley 1222 de 1985. Dicha reglamentación, con fuerza de ley, incluía en su artículo 27 la directriz sobre cómo surtir los escaños en las asambleas de diputados.



Este 29 de octubre serán las elecciones regionales.

“Para determinar el número de diputados de que se componen las asambleas departamentales, dentro de los límites señalados por el artículo 185 de la Constitución, se aplicarán las reglas siguientes: los departamentos que no lleguen actualmente a 300.000 habitantes, tendrán asambleas de 15 diputados y aquellos que pasen de dicha población, elegirán uno más por cada 150.000 habitantes adicionales o fracción no inferior a los 75.000 hasta completar el máximo de 30”, decía ese artículo.



No obstante, el pasado Congreso aprobó una ley que reemplazó el código departamental y a la misma vez lo derogó, dejando sin vigencia ninguno de sus artículos



Aunque se intentó modernizar varios puntos del decreto emitido en 1986, en esta legislación no se incluyó por ningún lado un apartado que definiera una metodología para definir la composición de las asambleas departamentales.



Lo más cercano fue un artículo que dejaba claro que estas células estarán “integradas por no menos de once (11) miembros ni más de treinta y uno (31), que se denominarán diputados”. Sin embargo, por ningún lado se establecieron los criterios para definir el tamaño de cada asamblea, según la población departamental.



Sin un articulo que deje claro este asunto, no hay forma de saber cuántos escaños tendrá cada una de las asambleas. Esto es un problema puesto que los colombianos no saben cuántos diputados tendrían que elegir en octubre. Es más, esta situación genera lío hasta para la inscripción de las listas para estos cargos, pues su tamaño depende de los cargos a surtir.



Al parecer, fue una omisión de la que no se dieron cuenta ni los congresistas ni los funcionarios del pasado gobierno. Este asunto también habría pasado desapercibido por la Federación Nacional de Departamentos, pues el texto de dicha ley, la 2200 de 2022, fue conciliado con ellos, según comentó a este diario el exministro del Interior del gobierno Duque Daniel Palacios.



Pasó casi un año sin que nadie se diera cuenta de que el país no tenía un artículo que dejara claro el tamaño de sus asambleas. Sin embargo, según cuentan desde la Casa de Nariño, a comienzo de año llegó un proyecto de decreto para definir el número de escaños a surtir.



Al ahondarse en su naturaleza, el equipo jurídico, liderado por Vladimir Hernández, estableció que no era viable definir este tema por vía de una directriz presidencial y que debía tramitarse de urgencia un proyecto para subsanar un error que duró más de un año sin solución.



A mediados de mayo, y con mensaje de urgencia, llegó a la Cámara y el Senado un proyecto para “establecer los parámetros y reglas para definir el número de diputados a integrar cada una de las asambleas departamentales”. A pesar de la importancia del proyecto, sobre todo ante la proximidad de las elecciones regionales, hubo demoras para que fuera agendada en el orden del día.



Apenas el 14 de junio se celebró la sesión conjunta de comisiones primera para aprobar el proyecto. La iniciativa no había sido discutida en el marco del tire y afloje entre gobierno y legislativo.



En la sesión conjunta se aprobó que “los departamentos que no lleguen actualmente a 300.000 habitantes, tendrán Asambleas de 11 diputados y aquellos que pasen de dicha población, elegirán uno más por cada 150.000 habitantes adicionales o fracción no inferior a los 75.000 hasta completar el máximo de 31”. De esta forma se adoptó una fórmula muy parecida a la que fue derogada por error.



Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, confirmó que solo se debatirían dos proyectos en las extras.

Ahora, para las plenarias de Cámara y Senado, que se celebrarán este viernes, se incluyó para debatir un parágrafo transitorio que establece que “hasta que se adopte un nuevo censo mediante ley aprobada por el Congreso de la República, el número de diputados de las Asambleas Departamentales será igual al determinado por el Gobierno Nacional para las elecciones territoriales que tuvieron lugar en 2019”, expresa el texto que se discutirá en las sesiones extraordinarias.