¿Por qué no se pudo bajar el sueldo de los congresistas?

Una polémica propuesta fue largamente debatida este jueves en la noche en la Comisión Primera del Senado: restar los gastos de representación de los congresistas cuando sesionen de manera virtual, lo que reduciría el salario de los legisladores.



La propuesta fue hecha en medio del proyecto de ley que reforma el reglamento del Congreso para permitir la virtualidad en el trabajo parlamentario, el cual avanzó en su tercero de cuatro debates.



El espíritu de la idea era restar del salario de los congresistas el rubro de gastos de representación, que es el dinero destinado a sus desplazamientos, no solamente a Bogotá para sesionar, sino también en sus regiones para atender las necesidades de su electorado.

El senador por Cambio Radical Temístocles Ortega, uno de los autores de la idea, afirmó que este momento y debido a la pandemia “estamos confinados” y que recibir ese dinero sin gastarlo es estar “casi en un proceso de enriquecimiento sin causa”.



En la sesión intervino el senador petrista Gustavo Bolívar, quien propuso una iniciativa en igual sentido. El congresista explicó que “sería temporal, mientras volvemos a reunirnos”, y que compartía algunas de las posiciones de otros senadores sobre el tema.



“Quienes quieran ir a legislar, pues no tienen que entregar ese dinero porque tienen que usarlo para sus gastos; quienes se queden en la casa, quienes no puedan asistir por la preexistencia de enfermedades que agravarían su peligro de contagio también los recibirían, y quienes no asistan -por negligencia o por lo que sea- serían los que tendrían que renunciar a los gastos de representación”, afirmó Bolívar.

Lea cuento que la proposición para eliminar #GastosDeRepresentación se hundió. Después del empate 8/8 se presentó una propuesta para reabrir la votación y está quedó 9/8 en favor de no reabrirla. Seguiremos intentando. 😪 https://t.co/ncgpKpIkW7 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 31, 2020

Sin embargo, la propuesta generó muchas dudas entre una buena parte de la Comisión Primera del Senado. El senador por el Partido Liberal Fabio Amín pidió que se abriera el espacio para tramitarse impedimentos, tomando en cuenta que se trata de una idea que toca el sueldo de los legisladores.



La senadora por el Partido Conservador Esperanza Andrade afirmó que “esa proposición viola el principio de consecutividad y de unidad de materia” al pretender incluirla en esta iniciativa.



La propuesta de Temístocles Ortega fue votada y quedó empatada: 8 votos por el sí y 8 votos por el no. Este resultado generó otra controversia sobre si se debía repetir el procedimiento o no.



Varios senadores sacaron su reglamento del Congreso y su Constitución y citaron diferentes normas constitucionales, legales y hasta jurisprudencia de las altas cortes para decidir si en caso de empates se debía hacer la votación nuevamente.

Reapertura de la votación

El senador por el Partido Conservador Eduardo Enríquez Maya tomó la palabra y habló de “populismo” en la propuesta que se estaba debatiendo, lo que generó el rechazo inmediato de varios senadores que apoyaban la idea, como Gustavo Petro y Alexánder López, entre otros.



Al final de ese debate algunos sectores solicitaron la reapertura del artículo 4 de la iniciativa, en la cual se buscaba incorporar la propuesta, pero esta fue negada con 9 votos por el no y 8 por el sí.



"Lea cuento que la proposición para eliminar #GastosDeRepresentación se hundió. Después del empate 8/8 se presentó una propuesta para reabrir la votación y está quedó 9/8 en favor de no reabrirla. Seguiremos intentando", les escribió Bolívar a sus seguidores en Twitter.

POLÍTICA