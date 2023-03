La ministra de Salud, Carolina Corcho , y los representantes a la Cámara Martha Alfonso, Alfredo Mondragón y Germán Rozo continúan en reuniones para llegar a un consenso en cuanto a las recomendaciones que ha realizado el presidente Petro y los partidos de 'la U', Liberal y Conservador sobre la reforma de la salud.



(Lea también: ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad de la vicepresidenta?).

Lo que se sabe hasta el momento es que la escritura de la ponencia podría durar varios días más debido a que se está revisando cada uno de los artículos. Además, los acuerdos a los que se lleguen deberán ser consultados con sindicatos y asociaciones del sector.



Cabe recordar que entre las recomendaciones que han hecho los partidos es mantener vivas a las EPS, que ahora se llamarían 'Entidades Gestoras de Salud y Vida'.



En la misma línea, un ajuste clave es que las EPS no manejarían, como sucede hoy, el pago a las Instituciones Prestadoras de Servicio (como los hospitales), sino que esa función pasaría a la Adres.



(Además: Los enredos del polémico Código Electoral que el Congreso no quiere votar).

Entre tanto, en entrevista con este medio, David Luna, senador de Cambio Radical, se refirió la semana pasada a este tema: "nosotros también queremos meter en cintura a las EPS, que lleguen a los territorios más alejados, se le necesita pagar mejor a médicos, enfermeras, auxiliares. Pero construyendo, no imponiendo".



(Le puede interesar: 'Respetamos su decisión': Comisionado a firmantes que dejarán ETCR por amenazas).



También señaló que espera que en esta reforma de la salud haya posibilidad de diálogo y crítica para que no se tomen decisiones equivocadas. "Nosotros hemos presentado un proyecto y si algunas de las cosas, que entre otros coinciden, son aceptadas, pues valdría la pena avanzar, pero si la tónica es "yo tengo mi aplanadora gubernamental y lo demás me importa poco", pues no habrá posibilidad de gestar y acompañar esa reforma que hicimos", puntualizó.

REDACCIÓN POLÍTICA