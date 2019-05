¿Por qué no se ha aprobado cadena perpetua para violadores de niños?

Una vez más fracasó en el Congreso el intento por establecer la cadena perpetua para violadores de niños en el país.

Esta vez, por falta de tiempos, en la Cámara de Representantes decidieron dejar a un lado una reforma constitucional que tenía este propósito, pues la iniciativa debía tener cuatro debates antes del 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo.



Aunque había ambiente político, el tiempo no estaba a favor de los congresistas, quienes se comprometieron a sacar adelante esta iniciativa en la próxima legislatura.



Establecer la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños se ha vuelto casi una cruzada en el país, pues el Congreso lo ha tenido en su agenda durante años.



En 2008, después del homicidio de Luis Santiago, un bebé de 11 años a manos de su padre, Orlando Pelayo, en Chía (Cundinamarca), la entonces concejal de Bogotá Gilma Jiménez lideró uno de las iniciativas que más lejos llegó, pues el país estaba indignado por el caso de Luis Santiago.

Jiménez recolectó más de dos millones y medio de firmas para modificar la Constitución Política a través de un referendo, que además logró la aprobación del Congreso de la República.



Sin embargo, la Corte Constitucional votó en contra del referendo por “vicios en el trámite”, pues no se contó con la certificación de que el dinero utilizado en la recolección de firmas no violó los topes de financiación.



Pero Jiménez no se quedó ahí y llevó una nueva iniciativa al Congreso que fue aprobado en sus dos primeros debates, pero no pasó el tercero en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Tras el nuevo fracaso, los impulsores aseguraron que no hubo voluntad política.



“No creemos que con el simple aumento de la pena de prisión a 35 años o a perpetuidad logremos más de lo que hoy se puede alcanzar con las penas existentes”, dijo en su momento el senador Héctor Helí Rojas.



“Una sociedad no soluciona los delitos aumentando las penas, sino disminuyendo el número de criminales (…) Para disminuir el crimen se necesita más educación”, agregó el entonces senador del Polo Democrático Gustavo Petro.



Aunque en varias oportunidades algunos congresistas manifestaron la intención de llevar al congreso una iniciativa con este propósito, este nunca se materializó.



Ya en 2017, tras la violación y asesinato de Yuliana Samboní, una niña de 7 años, a manos de Rafael Uribe Noguera, en Bogotá, Yohana Jiménez -hija de Gilma Jiménez- impulsó una reforma constitucional vía referendo, pero esta fracasó por falta de firmas. Necesitaba 1,7 millones de firmas y solo consiguió 1,3 millones.



De igual forma, el senador Mauricio Lizcano, de ‘la U’, presentó la Ley Yuliana, que buscaba “imponer cadena perpetua, sin rebaja alguna, para violadores de niños”.

No obstante, se hundió por falta de tiempos.

El presidente Iván Duque desde que estaba en campaña ha manifestado en varias oportunidades la necesidad de se dé la discusión en el país.



“Estoy a favor de que Colombia tenga cadena perpetua para asesinos y violadores de menores, y creo que hay que empezar a abrir esa discusión”, dijo el mandatario en octubre del 2018 al rechazar el homicidio de una niña de 9 años en Fundación, Magdalena.



De hecho, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que el Presidente dio “la instrucción de que se le dé celeridad a todo este referendo de prisión perpetua para violadores, porque aquí en Colombia les vamos a declarar la guerra, sin cuartel, a los violadores".



POLÍTICA