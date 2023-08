El proyecto que busca prohibir las corridas de toros en Colombia está en trámite en el Congreso y para este miércoles estaba previsto la discusión de su segundo debate en el Senado. Sin embargo, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal pidió aplazarlo.



La congresista de oposición argumentó en medio de la plenaria que hay un conflicto de competencias en medio del trámite de esta iniciativa que busca, según el texto, "prohibir en todo el territorio nacional el desarrollo de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos enmarcados en tradiciones culturales, que socavan la integridad de formas de vida no humana".

María Fernanda Cabal, senadora Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

"La Comisión Sexta no era el escenario. Aquí entraron por la Comisión Sexta porque tenían los votos, violando los derechos de las poblaciones cuyo interés entraría por (la Comisión) quinta", dice la senadora.



Cabal manifiesta que hay un conflicto de competencias que "se debe dirimir por la mesa directiva y se está pasando de largo".



Luego sostuvo: "Uno no puede vivir pasándose la norma como se da la gana. Siempre hay una linea de pensamiento que quieren que las normas sean para los demás. O imponen o prohíben porque eso es lo que le gusta a la izquierda, pero el resto no tiene derecho a su defensa ni mucho menos a exigir que este proyecto entrara pro la comisión que corresponde", concluyó.



Por lo anterior, presentó una proposición para aplazar el debate, ya que asegura que hay una población rural que podría verse afectada con esta medida, si se aprueba.

Pese a esto, la ponencia del proyecto fue aprobada este miércoles y se espera que el próximo martes se lleve a cabo la votación.

​

El senador del Pacto Histórico Álex Flórez, por su lado, aseguró: "Centro Democrático quiso desarmar el quorum para hundirlo y no pudo. Seguimos adelante por la defensa de los animales. El congreso le está cumpliendo al país".



REDACCIÓN POLÍTICA