¿Por qué las vacaciones de los congresistas son tan largas?

Este martes 16 de marzo el Senado y la Cámara de Representantes volvieron a sesionar después de tres meses de receso legislativo y lo harán hasta el 20 de junio, cuando nuevamente entran descanso durante un mes, hasta el 20 de julio.

Es decir, el parlamento colombiano sesiona durante ocho meses al año y durante los cuatro restantes entra en receso.



Si bien muchos congresistas han argumentado que durante las llamadas vacaciones en realidad no descansan pues se dedican a analizar nuevos proyectos de ley y a visitar regiones para escuchar a los ciudadanos, este periodo de suspensión de sesiones tan extenso genera indignación en los ciudadanos año a año.



(Vea también: Los principales temas del Congreso que retoma sesiones este martes)



Este periodo de receso, sin embargo, no obedece al antojo de los congresistas ni es decisión suya, sino que viene por mandato de la misma Constitución Política.



Todo sale del artículo 138 de la Constitución que reza: "El Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos períodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer período de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio".



Este periodo de receso solo puede ser interrumpido por el Gobierno Nacional, que es el que tiene la potestad de llamar al parlamento a sesiones extra, como ha ocurrido en varias oportunidades.



Pese a esto, la única forma de recortar de fondo el periodo de receso tan extenso que tiene el Congreso está en manos de los mismos congresistas, quienes deben aprobar una reforma constitucional que modifique los periodos de sesiones para hacerlos más largos.

Es absolutamente penoso que el Congreso de la República no pueda sesionar durante tanto tiempo FACEBOOK

TWITTER

De hecho, desde enero de este año se radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto de reforma constitucional que pretende que el primer período de sesiones comience el 20 de julio y termine el 16 de diciembre y que el segundo periodo abarcara desde el 16 de enero y concluyera el 20 de junio. De esta manera se reducen a la mitad las llamadas vacaciones de los congresistas.



Esta iniciativa es liderada por el representante del Centro Democrático Gabriel Santos y respaldada por congresistas de otras colectividades, como César Lorduy (Cambio Radical), Luis Alberto Albán (Partido Comunes), Juanita Goebertus (Alianza Verde), entre otros.



Para Santos es “absolutamente penoso que el Congreso de la República no pueda sesionar, no pueda hacer control político, no pueda debatir leyes, presupuestos y demás, durante tanto tiempo del año, se tiene un Congreso maniatado y sin funcionar”.

(En otras noticias: Petro, Fajardo y Char lideran intención de voto para 2022)

Voluntad política

No obstante, hay que recordar que este mismo proyecto se hundió el semestre pasado “por falta de discusión”. Es decir, no alcanzaron los tiempos para que pudiera superar los debates requeridos, a pesar de que fue radicado desde agosto del año pasado.

Este tipo de modificaciones de la Constitución requieren prioridad y voluntad política, pues deben superar cuatro debates en cada periodo legislativo.



Adicionalmente, un hecho que hace más difícil el avance de este proyecto es la pandemia del covid-19. Por tratarse de reformas constitucionales, y según el mandato de la Corte Constitucional, estas deben ser discutidas de manera presencial, pero el covid-19 ha provocado que la Plenaria de la Cámara tenga que sesionar la mayor parte del tiempo de manera remota o semipresencial. Y hasta el momento no se sabe cómo va a evolucionar la pandemia.



(Además: ¿Qué futuro tendría una moción de censura al ministro de Defensa?)

Las razones para recortar las vacaciones

Santos explicó que es necesario ampliar los periodos legislativos por cinco factores puntuales:



1. Durante la legislatura 2018-2019, el 65 por ciento de los proyectos radicados fueron archivados por términos y tan solo el 9 por ciento cumplió con todos los trámites para su aprobación.



2. Los colombianos no cuentan con la posibilidad de realizar control político por medio del Congreso de la República sobre la gestión de asuntos de interés nacional durante cuatro meses, un tercio del año.



3. Resulta fundamental favorecer el avance de las investigaciones respecto de los altos funcionarios cobijados por fuero especial en materia penal.



4. La ampliación del tiempo de sesiones favorecerá la legitimidad social del Congreso de la República y fortalecerá su presencia en los principales espacios de actividad democrática.



5. En el curso de las últimas 12 legislaturas, se convocaron 12 sesiones extraordinarias, lo cual representa un costo extra para los contribuyentes.



(Para seguir leyendo: 'Vice' pide todo el peso de la ley para agresor de mujer en Fusagasugá)



POLÍTICA