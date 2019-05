Por qué las objeciones a la JEP terminan en manos de la Corte

Ante las dificultades que se registran al mediodía de este jueves para lograr un acuerdo en el Senado que permita destrabar la votación alrededor de las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se decidió que el asunto sea dilucidado por la Corte Constitucional.

En la votación del pasado martes, los que se oponen a las seis objeciones que presentó el presidente Iván Duque al proyecto lograron 47 votos, mientras que quienes las respaldan consiguieron 34.

El punto es que en opinión de directivas del Senado, la mayoría serían realmente 48 votos, por lo que consideran que al no lograrla, debería darse una nueva votación para ver si consiguen el voto que les hace falta.



Pero quienes están en contra de los objeciones consideran que realmente lo requerido es una mayoría simple, por lo que argumentan que no debe haber una segunda votación pues ya hubo una mayoría y, por ende, el siguiente paso es que el presidente Duque sancione la ley.



Con este argumento, el senador Roy Barreras presentó una apelación para que la Mesa Directiva considerara que ya las objeciones, con la votación lograda, habían sido negadas.

"Hacemos un llamado para superar el ayer entre el sí y el no. Debemos trabajar por una agenda social que ayude a resolver los problemas de los ciudadanos (...). Lo que pedimos es que sea la Corte Constitucional la que tome la decisión sobre si se cumplió con la mayoría absoluta o no", dijeron los voceros de los partidos Conservador, Liberal, 'la U' y Cambio Radical.



Como los que apoyan el proceso de paz no iban a participar en una segunda votación, pues para ellos eso significaría aceptar que los 47 votos no eran mayoría, y debido a que el presidente del Senado, Ernesto Macías, consideraba que la petición de Barreras era extemporánea, se planteó que el asunto fuera dilucidado por la Corte Constitucional, que es la encargada de revisar todas las modificaciones en este tipo de leyes.



Otro factor que, en buena medida, llevó a esta salida fue que un grueso número de senadores estaba interesado en dar trámite al Plan Nacional de Desarrollo y mientras no se resolviera lo de la JEP, no podían dedicarse a este proyecto también urgente.



