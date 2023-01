El senador independiente Humberto de la Calle Lombana salió en defensa del excongresista Gustavo Bolívar, quien ha sido objeto de críticas por haber hecho varias denuncias de extrema gravedad, sin pruebas, sobre la presunta existencia de un tráfico sexual en el Legislativo.



“Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho. Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, dijo Bolívar en una entrevista con Semana.



Tras esto, varias personas como la exfiscal Viviane Morales, en su habitual columna de EL TIEMPO dijo que “lo que queda claro es que el senador no es denunciante sino testigo mudo de la violencia sexista que padecen las mujeres explotadas de quienes terminó siendo su cobarde confidente”.



Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico. Foto: Senado de la República

“¿Cómo así, senador Bolívar, que viene usted a contarle esos delitos a una periodista y no a un fiscal de la República?”, escribió la exfiscal. “¿Cómo así, senador Bolívar, que usted se resignó, junto con las mujeres explotadas sexualmente, a que siguieran sufriendo las humillaciones porque dizque ellas podrían perder el puesto? ¿Acaso usted no podía conseguirles otro trabajo en el gobierno del cambio?”, agregó ella.



De la Calle, por su parte, dijo: "No he sido seguidor de @GustavoBolivar. Pero son desmedidos los ataques por sus recientes denuncias. El argumento de que no se pueden hacer denuncias genéricas sobre corrupción sin presentar demandas penales, es un disuasivo para la crítica social. Favorece el silencio".

Corresponde al Congreso, y en particular a sus directivas, establecer correctivos a la corrupción y el abuso sexual FACEBOOK

Para el exjefe del equipo negociador del estado colombiano en el proceso de paz con las Farc, hay que tener en cuenta la protección que merecen las víctimas. "En cuanto al acoso sexual, el argumento de Bolívar merece reflexión", dijo. "La víctima tiene derecho a evitar la revictimización habitual en esta sociedad machista. Ojalá el MeToo se vuelva algo normal. En vez de linchar a Bolívar, el Congreso debe remediar esto con medidas y políticas", agregó.



No he sido seguidor de @GustavoBolivar . Pero son desmedidos los ataques por sus recientes denuncias. El argumento de q no se pueden hacer denuncias genéricas sobre corrupción sin presentar demandas penales, es un disuasivo para la crítica social. Favorece el silencio.

Abro hilo — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) January 12, 2023

Para De la Calle, "las declaraciones de Gustavo Bolívar deben provocar reflexión muy seria y un curso de acción. Algunos le dan palo y otros lo apoyan. Más allá de eso, corresponde al Congreso, y en particular a sus directivas, establecer correctivos a la corrupción y el abuso sexual. El algo serio".



En su entrevista, Bolívar también dijo que el 60% de los congresistas son parte de las mafias de la corrupción y de esta colada no se escapan algunos congresistas del Pacto Histórico. Pero antes del Pacto Histórico, había más. “En esta bancada sí podrá haber todo lo que hemos dicho, el tipo que hace una pendejada en un hotel, lo otro, pero corruptos yo no veo, están esos dos o tres que le dije, que pueden estar haciendo negocios, yo no veo a los demás”, aseguró Bolívar.



