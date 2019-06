¿Por qué hasta los ‘verdes’ rechazaron a Jesús Santrich en la Cámara?

La V de la victoria con la que el exguerrillero de las Farc Jesús Santrich llegó este miércoles saludando en el Congreso terminó convertida en uno de los mayores golpes para el partido Farc tras su regreso al debate político y electoral.



Para varios sectores era previsible que los partidos de centro-derecha, especialmente los declarados de gobierno, protestaran por la presencia de Santrich en el Congreso. De hecho algunos de sus congresistas lo habían manifestado desde hace algunos días. Pero que movimientos opositores de centro-izquierda como Alianza Verde lucieran carteles con la frase “paz sí, Santrich no” fue un portazo que seguramente los exguerrilleros no se esperaban.

La presencia del exnegociador de paz en el Capitolio obedeció a una serie de decisiones judiciales que terminaron en que la Cámara de Representantes lo posesionara como congresista el pasado martes, en un acto discreto y sin discursos.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgó una curul en esa corporación, en julio del año pasado, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el pasado gobierno y las Farc.

Sin embargo, Santrich está señalado e investigado por su supuesta relación con el narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz, lo que ha hecho que desde el presidente Iván Duque hasta congresistas uribistas como Edward Rodríguez lo califiquen como un “mafioso”.

Algunos aspectos de la sesión de la @CamaraColombia en la que representantes a la Cámara de casi todos los partidos políticos protestaron contra la presencia de @JSantrich_FARC pic.twitter.com/RRl04YFwzs — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) 13 de junio de 2019

Tal vez este hecho fue el que más rechazo generó entre la mayoría de los partidos políticos –incluyendo a los ‘verdes’-, los cuales manifestaron su repudio por su presencia en el Capitolio.



Y a esto se sumó un hecho que posiblemente fue el que más hirió a los congresistas y fue que, después de todos los elementos que el país conoce sobre su presunta relación con el narcotráfico, apareciera haciendo la V de la victoria en la Comisión Séptima de la Cámara, en la cual deberá estar.



“Es un desafío a la sociedad colombiana lo que usted está haciendo, Santrich”, le dijo el presidente de esa célula legislativa, el uribista Jairo Cristancho, al exguerrillero.



Pero lo que más sorpresa causó fue la posición de la bancada de Alianza Verde, la cual ha defendido la integridad del acuerdo de paz, se declaró en oposición al Gobierno Nacional y en la que hay representantes a la Cámara de izquierda.



Tan pronto el exguerrillero ingresó al recinto de la plenaria de la Cámara de Representantes, este miércoles, los ‘verdes’ se pusieron de pie y mostraron carteles que decían “defendemos la paz, no a Santrich”.

“Quienes hacemos parte de la bancada de Alianza Verde defendemos la paz, no defendemos a Santrich. De nuestro lado no esperen una sola sílaba defendiendo a Santrich”, afirmó el representante Inti Asprilla, uno de los más reconocidos líderes de izquierda de la capital del país.



Este jueves Santrich volvió a la plenaria y votó a favor de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, pero para muchos ya quedó sentado el rechazo de la mayoría de los partidos a esta permanencia.



