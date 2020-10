¿Qué fue lo que dijo Gustavo Bolívar sobre Uribe y Duque?

Una dura pelea se desató entre el senador petrista Gustavo Bolívar y el uribismo, el cual le sigue reclamando respeto por sus dos máximos líderes: el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Iván Duque.



Este miércoles, el Centro Democrático rechazó que Bolívar señale que Uribe y Duque “sean los responsables de recientes muertes en Colombia”. El partido dijo que “la gravedad de esta acusación será llevada ante la justicia, para defender el buen nombre de nuestra colectividad y militancia".



Ante este anuncio, Bolívar afirmó que los dos líderes del uribismo y el partido no lo van “a callar ni a intimidar”.

“Aprovecho para reiterar que son responsables políticos de todos los crímenes que azotan a Colombia. Si no lo son, reconocen que no están gobernando”, escribió el congresista en su cuenta de Twitter.



(Le puede interesar: Uribistas anuncian acciones judiciales contra senador Gustavo Bolívar)



Pero Bolívar también aclaró que sus referencias a ellos dos y a los crímenes de líderes sociales y excombatientes no han tenido la "intención" de acusarlos directamente a ellos de asesinos.



"Si uno no le puede decir al Presidente, ‘oiga, nos siguen matando’, ¿entonces a quién le reclamo? No le puedo reclamar a alguien, sino que aquí hay una cabeza política (...) Les digo a Duque y a Uribe y ya dicen que los estoy acusando. Yo creo que ese sentimiento de culpa les brota de alguna manera, pero no lo hice con esa intención", le dijo Bolívar a Semana.

Otras noticias de política para leer:

El Round: ¿Protestar en medio de la pandemia?



María Fernanda Cabal habla de Claudia López, protesta social y el 2022



'Vamos caminando hacia un genocidio': Gustavo Bolívar



POLÍTICA