'Cadena perpetua a violadores es pura demagogia electorera': Navas

Aunque la mayoría de la opinión pública está a favor de que los violadores de niños sean sancionados con cadena perpetua, hay algunas voces que han presentado argumentos para oponerse y una de ellas es la del representante a la Cámara por el Polo, Germán Navas Talero.



El congresista del partido de izquierda, quien presentó una propuesta para archivar el proyecto de reforma constitucional que habilita esta sanción, es una de las voces más respetadas y experimentadas en el Congreso y en círculos jurídicos debido a su largo trasegar en estas lides.

Navas Talero es miembro de la Comisión Primera de la Cámara, la cual comenzó este martes el estudio y la votación de la iniciativa que impone esta pena, una sanción en la que no solamente está empeñada la mayoría de la opinión pública, sino también el presidente Iván Duque.



La posición de Navas Talero le ha generado más de una opinión contraria, como, por ejemplo, la de la Yohana Jiménez, hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez y una de las más decididas impulsoras de esta sanción.



Pero los argumentos de Navas Talero se suman a los del Consejo de Política Criminal, instancia oficial que también se ha pronunciado en contra de la implementación de este castigo.



En diálogo con EL TIEMPO, Navas Talero explicó que las cárceles colombianas no están preparadas para albergar un condenado a cadena perpetua y que, a su juicio, quienes acompañan el proyecto de acto legislativo están incurriendo en lo que calificó "demagogia electorera'.

El representante Germán Navas Talero, uno de los críticos de la reforma constitucional que impone cadena perpetua a violadores de niños y que está siendo estudiada por el Congreso. Foto: Javier Puyo

¿Por qué se opone a este proyecto de cadena perpetua para violadores?



Porque la cadena perpetua para violadores es pura demagogia electorera. Este país no está en condiciones de cumplir con los reclusos. Cada cinco o seis años se proponen reformas para soltar presos y cada rato los medios sacan informes sobre el hacinamiento carcelario y se piden condiciones más humanas para los presos. Si no tenemos capacidad carcelaria para un raponero, ¿la vamos a tener para los condenados a cadena perpetua?



¿Cuál sería la diferencia en el tratamiento a un condenado común y corriente y a uno que esté purgando cadena perpetua?



Tuve la oportunidad de conocer cárceles en Estados Unidos y el número de guardias que se requieren para una cárcel con gente condenada a cadena perpetua es tres veces mayor a una cárcel ordinaria. La razón es que los condenados ordinarios hacen actividades para reducir su pena, colaboran con la justicia, por ejemplo, pero un condenado a perpetuidad es alguien que ya fue marginado por la sociedad y hace cualquier cantidad de pilatunas. Ahí no hay rehabilitación, no hay resocialización.

Extraño q el Repr. Germán Navas me haya bloqueado,nos veremos en el debate de la #LeyGilmaJiménez.

En2011 fue uno de los congresistas q hundió la #PrisiónPerpetua para violadores y asesinos de #Niños.Parece q hoy y con nuevos aliados,los del @PartidoFARC, pretende hacer lo mismo. pic.twitter.com/rPAIfepqpf — Yohana Jiménez #TodoPorNuestrosNiños (@yjimenez13) August 19, 2019

¿Es decir que violador, condenado a cadena perpetua, no podría ser resocializado?



En un sistema carcelario organizado se le podría resocializar. Y si se descubre que la persona tiene problemas mentales, eso no se va a solucionar con penas de cárcel, sino con un tratamiento médico.



Uno de los argumentos de quienes defienden el proyecto es que se puede imponer la cadena perpetua y a la vez mejorar el sistema carcelario ¿Qué opina de esto?



¿Y con qué plata? Aquí traen a cada rato al director de prisiones y siempre dice que no hay plata.



¿Qué solución ve, entonces, para este flagelo de la violación sexual a menores?



La solución no ha existido. Lo que hay es que educar a los niños para que el día de mañana no sean violadores. El niño que maltrata es porque fue maltratado. La solución es educación. Aquí al niño se le enseña es violencia.



POLÍTICA