¿Por qué el Gobierno no puede bajarles el sueldo a los congresistas?

Ante la polémica que se ha suscitado en diversos sectores alrededor del aumento del salario de los congresistas, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, explicó por qué el Gobierno tuvo que hacer el aumento y por qué no se les puede rebajar el sueldo.



¿Cómo se define el incremento de sueldo de los congresistas?

Lo primero que hay que definir es que este año 2020 el gobierno decretó el incremento del salario mínimo en un 6% y en abril decretó el incremento para los servidores públicos en 5,12%. A los congresistas no se les había incrementado en el año 2020.



¿Es decir, este año no se les había incrementado a los congresistas?

Este es el aumento del 2020 que no se les había aplicado. El artículo 187 de la Constitución estipula que de acuerdo con un promedio ponderado de una certificación que dará la Contraloría será el incremento salarial de los servidores públicos y por ende de los congresistas, a quienes no se les había aplicado dicho incremento.



¿Y cuando salió ese decreto para el aumento del salario de los servidores públicos?Salió antes de la pandemia.



¿Es decir, este incremento estaba autorizado desde el inicio de este año?

Claro, dicho decreto para aumentar el salario de todos los servidores públicos salió en abril con el 5,12% y a los congresistas no se les había hecho efectivo el incremento del año 2020.



El gobierno con base en el artículo 187 de la Constitución, y establecido también en la ley, tiene que aplicar ese decreto porque los derechos laborales y pensionales son de obligatorio cumplimiento y el gobierno lo que hizo fue expedir ese decreto. Lo importante es que el gobierno del presidente Duque ha sido consistente, porque si se mira el incremento en el 2019 para los trabajadores fue del 6% y para los servidores públicos fue del 4,5%. Mientras que este año el incremento para los trabajadores fue el 6% y para los servidores público fue del 5,12%.



De hecho, durante la pandemia el gobierno expidió un decreto creando el impuesto solidario para que ellos contribuyeren, pero desafortunadamente este decreto que aplicaba para altos funcionarios del Estado fue declarado inexequible por la Corte.



¿En últimas el gobierno estaba obligado a emitir ese decreto?

Así es, es una obligación legal establecida por el artículo 187 de la Constitución y las leyes relacionadas con los incrementos de los salarios de los funcionarios.



Este decreto no solo favorece a los congresistas ¿quiénes más se benefician con ese aumento?

A todos los servidores públicos, a los cuales ya se les había aplicado en abril. A los congresistas todavía no se les había aplicado.



¿Es decir, esto también aplica para altos funcionarios del Estado como magistrados procurador, fiscal?

El decreto aplica para todos los servidores públicos.



¿Y el gobierno puede rebajarles algo?

Para modificar esa asignación debería tramitarse una ley que regule que ese salario se debe calcular de una forma diferente.



