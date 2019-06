¿Por qué el Congreso no aprueba las normas contra la corrupción?

Esta semana, el país sufrió una nueva derrota en materia de lucha contra la corrupción, un propósito que está dejando en evidencia la incapacidad de algunos sectores políticos para responder a uno de los reclamos más sentidos de la sociedad colombiana.



Después del pasado 26 de agosto, cuando se votó la consulta anticorrupción, la lucha contra quienes saquean las finanzas públicas y privadas se volvió un tema de la agenda nacional.

Ese día, los colombianos se volcaron a las calles para votar siete puntos que buscaban atacar a los corruptos, y aunque el resultado no alcanzó para obligar a que se implementaran normativamente estos reclamos, el presidente Iván Duque se puso la camiseta y tomó como propias las iniciativas.



En ese momento se trataba de un tema de dignidad nacional. De impedir que los corruptos se siguieran saliendo con la suya sin tener controles ni sanciones efectivas.

Y, lo peor, sin que las autoridades tuvieran herramientas para imponerles castigos que persuadieran a quienes querían robarse el dinero de los colombianos.



Luego de algunos días de reuniones entre el Gobierno y delegados de los partidos se llegó a un acuerdo para presentar un paquete de proyectos con los que –ahora sí– se iría a derrotar a los corruptos.



“Hoy es un día muy importante, porque hoy se demuestra que cuando el país se une en torno a propósitos comunes, se construyen soluciones”, afirmó Duque ese 18 de septiembre en la presidencia del Senado, cuando fue personalmente a radicar las iniciativas. “Todos los partidos que están hoy aquí presentes tienen el compromiso de derrotar la corrupción, y lo tiene también el Gobierno Nacional”, agregó.

Todos los partidos que están hoy aquí presentes tienen el compromiso de derrotar la corrupción FACEBOOK

TWITTER

Ausencias

Sin embargo, ese día fue notoria la ausencia de líderes caracterizados de los partidos de ‘la U’, Cambio Radical y Liberal, tres de las fuerzas mayoritarias en el Congreso y algunos de cuyos integrantes también tienen un grado de responsabilidad en la debacle en la que terminó el trámite de las iniciativas anticorrupción en este primer año legislativo.



Los que sí estuvieron presentes, y en primera fila, fueron fuerzas políticas como el partido Farc, la Alianza Verde y la Coalición Lista de la Decencia, movimientos opositores al Gobierno Nacional y, en varios temas, al propio uribismo, el cual llevó a Duque a la Presidencia. El Centro Democrático y el Partido Conservador también acudieron a la cita.



Con el paso de los meses, la ambiciosa agenda legislativa para vencer a los corruptos fue palideciendo en el Capitolio. Varios congresistas empezaron a ponerles peros a las normas que estaban tramitando.



Algunos decían que varias de ellas ya existían; otros argumentaban que eran muy severas, y no faltaron quienes señalaron a las impulsoras de la consulta anticorrupción –la exsenadora Claudia López y la congresista Angélica Lozano– de querer hacer “populismo” con este sueño de más de once millones de colombianos que también querían acabar con los llamados ‘ladrones de cuello blanco’ y que así lo dejaron claro en la votación del 26 de agosto.



El primer escándalo se dio en noviembre del año pasado, cuando en una insólita sesión, en la Comisión Primera de la Cámara, se hundió el proyecto que congelaba el salario de los congresistas.



Nadie entendió por qué casi la totalidad de la célula legislativa se declaró impedida para tramitar el proyecto y dejó que este se quedara, literalmente, sin quién lo votara.



Luego vino el ahogamiento de la reforma política, en mayo pasado, cuando el propio gobierno tuvo que quitarle el apoyo debido al triunfo de los sectores políticos que no quisieron incorporar mecanismos de transparencia para las elecciones de Congreso, concejos y asambleas departamentales.



Hasta que se llegó a lo sucedido esta semana, cuando en medio de un episodio bochornoso y que dejó al Congreso en uno de sus peores niveles de desprestigio, se archivó la posibilidad de que los servidores y exservidores públicos pagaran sus condenas por robarse el erario en prisiones intramurales y no en sus residencia

Entre las razones para este fracaso de la mayoría de los proyectos anticorrupción está, sin lugar a dudas, la falta de voluntad política del Congreso para enfrentar verdaderamente a los corruptos.



EL TIEMPO supo que a muchos de los congresistas “no les gustan” estos temas y así se lo decían a los ministros del despacho en los pasillos del Capitolio. En otras palabras, este es un tema que “no pega” en el Congreso.



Otro asunto que no tuvo aceptación en el Capitolio fue la adopción de los pliegos tipo para las licitaciones en todos los municipios del país, lo que obligaría a los alcaldes a hacer estos procesos más transparentes.



Se sabe que los alcaldes han hecho mucho trabajo de lobby ante los legisladores para no permitir la aprobación de esta norma.



Este diario pudo establecer que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, conversó con el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, para empujarlo a que tramitara este proyecto en la corporación. Inclusive le envió una carta pidiéndole que lo hiciera, pero no logró su propósito.



Luego de que la iniciativa salió de Senado, el pasado 12 de mayo, Chacón se fue de viaje a Japón y dejó el proyecto engavetado y sin posibilidades de que se tramitara en este periodo de sesiones ordinarias. Tendrá que discutirse en la Cámara el próximo semestre.



Según los organismos de control, las entidades territoriales son las fuentes de mayor corrupción en el país, pues la mayoría de la contratación es allí determinada a dedo o en licitaciones amañadas.



Muchos congresistas se sienten comprometidos a apoyar esos procesos poco transparentes de los alcaldes porque en la estructura electoral, los mandatarios locales son los verdaderos dueños de los votos en virtud del poder de sus presupuestos.

Lo que viene

El jueves pasado, tras confirmarse el hundimiento del proyecto anticorrupción que imponía cárcel efectiva a los funcionarios corruptos, el presidente Duque anunció que insistirá en ese tema con un proyecto repotenciado.



Agregó que el Gobierno también va a insistir en que haya “mecanismos de extinción de dominio rápidos” para “quitarles a los corruptos y a sus testaferros todos los bienes que le han quitado al pueblo colombiano”.



Y dijo que se necesita “mejorar” los instrumentos para que haya delación y para que se paguen recompensas a los que “nos den información que permita llegar a los corruptos”.



La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le dijo a EL TIEMPO que va a impulsar “un acuerdo político para asegurar la aprobación de las normas anticorrupción”.



El expresidente Álvaro Uribe, jefe del partido de gobierno, también aseguró que “el Congreso va a aprobar esos proyectos después del 20 de julio”.



La esperanza queda centrada en que los dos proyectos anticorrupción que siguen su trámite en el Congreso –entre ellos el de los pliegos tipo– logren concluirlos satisfactoriamente.



Si el Congreso sigue resistiéndose a unirse al reclamo ciudadano para erradicar este flagelo, el asunto puede terminar desbordándose y seguirá dándoles razones a los críticos de las instituciones colombianas para insistir en su reforma, por vías distintas al Congreso, como ya está viéndose con las altas cortes y con la justicia para la paz.



No será fácil tampoco para el Congreso resistirse a la presión de la opinión.



JUAN FRANCISCO VALBUENA

REDACCIÓN POLÍTICA