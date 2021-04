Una vez más el Congreso esquivó temas espinosos como la eutanasia

Tal como ha sucedido con otros temas espinosos, el Congreso dejó hundir este jueves el proyecto de ley que reglamentaba la eutanasia en Colombia y con ello siguió alimentando las voces que lo critican por esquivar algunos asuntos esenciales de la sociedad.



A la iniciativa para reglamentar la muerte digna en Colombia le quedaron faltando tres votos en la plenaria de la Cámara, razón por la cual fue archivada, una vez más.



El representante a la Cámara liberal Juan Fernando Reyes Curi, autor del proyecto, lamentó “que se haya hundido una iniciativa que buscaba permitirnos decidir si vivir con sufrimiento o morir con dignidad”. Y un contradictor de la misma, el congresista de Colombia Justa Libres Carlos Eduardo Acosta, afirmó que seguirá “luchando para defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.



Pero más allá del archivo de este proyecto de ley, lo cierto es que la iniciativa se suma a varios temas que el Congreso ha esquivado en los últimos años y que, para varios observadores, requieren una reglamentación clara.

Otros temas espinosos

En la lista están asuntos como el aborto, el matrimonio gay, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, la dosis mínima y la protesta social, especialmente. En estos casos, la Corte Constitucional ha exhortado al Legislativo para que los reglamente.



Sin embargo, el artículo 113 de la Constitución Política y varias sentencias del alto tribunal estipulan la separación e independencia de los poderes públicos, lo que impide que uno de ellos le dé órdenes al otro. Por ello, la Corte lo que hace es exhortar al Congreso para que legisle sobre estos temas, pero no puede darle órdenes.



Ante esto, en el Capitolio se han tramitado varios de estos asuntos, pero a la hora de las decisiones finales los votos no llegan y los proyectos de ley terminan archivándose por falta de apoyo, como sucedió ayer con la eutanasia.



Para la analista política Patricia Muñoz Yi, el Congreso ha demostrado en los últimos tiempos que legisla “de espaldas a los intereses, la evolución y los cambios que ha tenido la sociedad”.

Rpte @lopezjosedaniel : “Acá lo que se pone en cuestión no es dilema entre la vida y la muerte, es si nosotros como #Congreso tenemos o no el derecho de prohibir a personas en estado terminal, la práctica del procedimiento de eutanasia ”#PlenariaCámara Proyecto #Eutanasia — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) April 8, 2021

“Los congresistas le temen a que la decisión que tomen no vaya de la mano de los intereses de ciertos sectores, sobre todo en época preelectoral”, afirmó la académica.



El jurista Ricardo Posada dijo que “la falta de regulación de temas como la eutanasia y el aborto, o la aprobación de la prisión perpetua, son solo muestras de que el Congreso no tiene ningún interés en proteger los derechos fundamentales”.

Otras vías

Ante esta realidad hay voces dentro de la justicia que proponen que se adopten otros caminos para que haya reglamentaciones en temas esenciales de la sociedad y que los ciudadanos sepan, con total claridad, qué reglas existen para los mismos.



Para el exmagistrado de la Corte Constitucional Gabriel Mendoza, ante este vacío, el alto tribunal debe “insistir pedagógicamente para que el Congreso tome decisiones, pero no puede imponerse ante él, porque cada rama tiene sus funciones”.

Representante @MargaritaRepo : “Recordarle a los congresistas que nosotros somos elegidos por el pueblo colombiano, y que la mayoría del pueblo colombiano no está de acuerdo con la eutanasia” #PlenariaCámara proyecto #Eutanasia pic.twitter.com/aP0oou20IY — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) April 8, 2021

“Otra opción es que en cada caso, mediante tutela, se tomen las decisiones que se consideren pertinentes de acuerdo con las determinaciones de la Corte Constitucional”, afirmó el experto.



Otro exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, va más allá y dice que lo que debería “hacer la Corte es tomar ella misma la decisión que corresponda, según la sentencia emitida”.



“Si la Corte considera que se debe legislar sobre cierto aspecto en dos meses, por ejemplo, y el Congreso no lo hace, como tribunal debería tener la posibilidad de, vencido ese plazo, adoptar la decisión que corresponda, porque de lo contrario el Legislativo está tomando del pelo a las decisiones de la Corte”, dijo Beltrán.



A pesar de que la independencia de poderes no obliga al Congreso a legislar en estas materias, lo cierto es que su ausencia en estos temas es un vacío que pesa cada día más en la sociedad y que no permite que haya reglas claras para estos asuntos.



