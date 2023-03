El senador del Centro Democrático Miguel Uribe, en ejercicio del derecho a la réplica que la oposición, afirmó que "la vida, la salud, el ahorro y el empleo de los colombianos no son un juego". ¿¿Por qué cree el parlamentario uribista que el el jefe del estado juega, por ejemplo, con la salud de los ciudadanos? El responde en una entrevista con EL TIEMPO.

En la noche del martes, el congresista estuvo acompañado por el representante Christian Garcés y el senador Ciro Ramírez, ambos también del CD.



En el mensaje, Uribe aseguró: "El país se merece un debate claro y con argumentos sobre las reformas que hoy impulsa el gobierno. Con preocupación vemos que no está siendo así".



Manifestó que las reformas "se han justificado sobre premisas falsas". Respecto al proyecto de la salud, dijo que "si seguimos por el camino propuesto por el presidente, pasaríamos de tener un derecho garantizado a que nuestra salud dependa de entidades públicas ineficientes y costosas a cargo de la política tradicional".



Según él, habrá más demoras en la entrega de medicamentos y mayores tiempos de espera para consultas y procedimientos. "Acabará la libertad para escoger EPS, médicos o centros de atención. Quedaremos amarrados a un monopolio estatal", sostuvo.



El senador expuso que han propuesto mejorar las condiciones laborales del personal de la salud para garantizar su estabilidad y desterrar el clientelismo; fortalecer la atención preventiva y el servicio en las zonas rurales mejorando infraestructura y tecnología con participación de entidades públicas y privadas y que se proteja la plata de la salud para que "esta no dependa exclusivamente del Estado donde quedaría expuesta a la intriga política y corrupción".



"Queremos cambios para mejorar, pero no estamos dispuestos a aceptar la destrucción de los logros del sistema actual", afirmó.





