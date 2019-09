¿Por qué algunos congresistas se opusieron a proyecto anticorrupción?

A pesar de que, luego de cuatro sesiones de discusión, acusaciones mutuas de grueso calibre y lluvias de proposiciones, la plenaria de la Cámara aprobó en el tercero de cuatro debates la iniciativa que establece condiciones más rigurosas para que los congresistas expresen sus conflictos de interés, algunos parlamentarios siguen manifestando malestar por lo aprobado.



La idea del proyecto de ley, que salió de la mesa anticorrupción, es crear algunas obligaciones adicionales para los legisladores y regular su régimen de conflictos de interés, para lo cual se propone que haya un "libro de registro de intereses" en el que se consignen diferentes actividades "privadas" de los congresistas y sus parientes.



La iniciativa pasó a su último debate con algunas modificaciones que, según algunos sectores, terminaron favoreciendo a los congresistas.



Desde la oposición, la representante Juanita Goebertus, si bien reconoció un avance en que se haya avanzado en la aprobación de la norma, reprochó que se haya reducido el grado consanguinidad hasta el cual deben los congresistas manifestar sus conflictos de interés.

Según dijo la representante, inicialmente se contemplaba hasta el cuarto grado de consanguinidad (tíos y primos), pero finalmente quedó sólo hasta el segundo grado (hijos y padres).



"Hay un avance en que se registren los intereses de algunos familiares, pero a un costo muy alto: Ahora los congresistas no tienen que declararse impedidos por los intereses económicos de tíos y primos, ni de sus financiadores", explicó Goebertus.



La representante fue contundente al afirmar que “le decimos al país que es un proyecto para generar transparencia y terminamos es retrocediendo”.

¿Qué plantea el proyecto para los congresistas?

1. En la Secretaría General de cada una de las Cámaras se llevará un libro de registro de intereses, en el que los congresistas y consignarán la información relacionada con su actividad privada y la de su cónyuge o compañero permanente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.



2. El registro estará digitalizado sistematizado y será de fácil consulta y acceso.



3. Una relación de los intereses privados de su cónyuge o compañero permanente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil en la que se incluirá la participación en sociedades anónimas o de responsabilidades limitadas y similares. Sin embargo, no es necesario que especifiquen el nombre de su pariente ni el grado de afinidad.

Polémica superada

El proyecto inicialmente se empantanó en el Congreso como consecuencia de un artículo al que se opusieron buena parte de los congresistas.



El inciso señalaba que los legisladores debían presentar “una relación de los intereses privados de su cónyuge o compañero permanente y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil en la que se incluirá la participación en sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y similares, o en cualquier organización o actividad privada, económica o sin ánimo de lucro de la cual haga parte en el país o fuera de él, sin que sea obligatorio especificar a qué pariente corresponde cada interés”.

Esta propuesta no cayó bien. Los congresistas consideraban que hacer el registro de las actividades privadas de sus familiares ponía en riesgo su seguridad y estarían violando el derecho a la privacidad.



“¿Por qué razón tengo que publicar cuál es la participación de mis parientes en las sociedades anónimas o cualquier tipo de trabajo que tengan? Ellos no tienen que asumir la responsabilidad pública que yo tengo (…) Esto no tiene nada que ver con la anticorrupción ni con la transparencia”, expresó el representante conservador Wadith Manzur.



Uno de los pronunciamientos más vehementes para oponerse a este punto lo hizo el representante de ‘la U’ John Jairo Hoyos.



“Aquí hay un grupo de sinvergüenzas en este Congreso que quieren poner en peligro a los seres que nosotros amamos. Métanse conmigo, pero no se metan con mi esposa, ni con mis hijas, porque no lo permito. Quieren crucificar a la familia de los congresistas”, manifestó Hoyos.



Al final la discusión se subsanó con una aclaración que indica que, si bien se deben relacionar las actividades de los familiares, no es necesario especificar el nombre del pariente.



El proyecto queda ahora en manos de la plenaria del Senado, donde se le dará el último debate.



POLÍTICA