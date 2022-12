Avanzó el proyecto de prohibición de fracking en Congreso, aunque con una paradoja: el proyecto no le gusta al Gobierno Nacional. ¿Por qué? Deja una puerta abierta a la exploración y explotación de yacimientos no convencionales.

De ahí, la voz de alerta de María Susana Muhamad González, ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia: “Hay unas discusiones técnicas por subsanar. Esperamos que se puedan dar y se honre la palabra, porque realmente no queremos que se vuelva a radicar una ponencia que no fue concertada ni hablada con el Gobierno y esperamos realmente tener una concertación de todos los partidos, o por lo menos los que hacen parte del Gobierno”, señaló la ministra.



En efecto, en una sesión que duró más de seis horas, los congresistas de la comisión quinta del Senado aprobaron la ponencia que radicó el senador José David Name, en la que se prohíbe el fracking en el país.



“¿Qué hacemos nosotros? Protegemos lo que hace actualmente Ecopetrol y las empresas que están explotando y explorando en Colombia. Protegemos y blindamos que los convencionales se sigan haciendo en el país”, explicó José David Name.



La ponencia, que fue presentada por los partidos Alianza Verde, Comunes y los que integran el Pacto Histórico, fue cuestionada y en ella tendría más prohibiciones, por lo que durante el debate la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, reclamó falta de coherencia en la coalición del presidente Gustavo Petro ya que el partido Conservador y la U no la apoyaron.



Al cierre del debate, el senador del partido de La U José David Name, quien lideró la ponencia alternativa avalada en el primer debate, invitó a construir en consenso una ponencia para llevar a la plenaria del Senado en los próximos días.



Si este proyecto no se debatía antes del 16 de diciembre, cuando finaliza el periodo legislativo, tendría apretados los tiempos para el próximo año y correría el riesgo de hundirse.





