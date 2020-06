Uribe y los perfilamientos: Cinco claves que explican el caso

El expresidente de la República y actual senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, es protagonista de la agenda informativa del país por la apertura de una indagación preliminar en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal lo escuchará para determinar sí él era beneficiario de la información de los seguimientos ilegales que hacían varios miembros del Ejército Nacional a periodistas, políticos, abogados y defensores de derechos humanos.

En la mañana de este miércoles, Uribe, en declaraciones a varios medios, reiteró que "no hay una sola prueba que diga que yo he participado, he sido totalmente ajeno a esos temas" .



Además, el líder natural del Centro Democrático, mencionó en sus intervenciones a varios magistrados y explicó su situación ante la Corte. Pero, ¿cómo es este nuevo proceso en blanco y negro? Estas son las cinco claves para entenderlo.



1. ¿Por qué la Corte Suprema toma esta decisión?



Todo se inició con un anónimo que llegó a la Corte y en el que se da una supuesta información de estos seguimientos ilegales. Se trata de un documento que fue enviado a tres personas en la Corte, en un lapso de cinco días.



2. ¿A quién le llegó el documento?



La información fue enviada, primero, a Adriana Hernández, que es la secretaria de la sala de instrucción; luego al magistrado Héctor Alarcón; y después a la magistrada Cristina Lombana. Esta última, recibe ese correo y casi de manera inmediata ordena la inspección a los batallones del Ejército para corroborar la información. En estas unidades militares encuentra, efectivamente, pistas que coinciden con parte de la información que en su momento publicó la revista Semana.



Ella toma la información y se lo lleva a su despacho, pero no compulsa a la Fiscalía, aunque sí anexa el material al caso que tiene que ver con el caso del hacker Andrés Sepúlveda, señalado de hacer seguimientos ilegales a los entonces negociadores en el proceso de paz con las Farc.



3. ¿Por qué el llamamiento lo hace el magistrado Alarcón?



Cuando le llegó el anónimo al magistrado Alarcón, al parecer, el país estaba a punto de la vacancia judicial. Al volver, en enero lo lleva a sala, y la sala de instrucción le da luz verde para que él asuma la indagación. La magistrada Lombana argumenta que ya está en eso por el caso del hacker, pero la sala conceptúa que son dos hechos distintos.



Alarcón, presidente de la Sala de Instrucción, se declara impedido, en principio, porque él fue víctima de seguimientos ilegales del DAS, durante el gobierno de Uribe. El 12 de mayo pasado la sala le dice que no acepta el impedimento y que puede seguir adelante. El magistrado, entonces, abre la indagación, como le corresponde, ordena unas pruebas y en el camino encuentra la información de que el supuesto destinatario de los perfilamientos ilegales es el expresidente. Por eso, abre una indagación preliminar para escucharlo. La decisión del alto tribunal, que tiene como fecha el pasado 15 de mayo, se tomó con su ponencia.



4. ¿Qué dice el expresidente Uribe Vélez?



El expresidente Uribe ha reclamado con vehemencia su inocencia. “Otra indagación preliminar por un anónimo cobarde que dice que soy el beneficiario del informe de las carpetas. Por el mismo anónimo me investiga desde enero otra magistrada que tiene el caso del hacker, que viene desde 2014”, manifestó Uribe Vélez en su cuenta de Twitter. "Yo peleo de frente, yo no peleo con anónimos ni con cartas debajo de la mesa. Yo soy un simple ciudadano, senador. Yo no tengo por qué ir a pedir ni a recibir información de las Fuerzas Armadas", argumentó.



Otra indagación preliminar por un anónimo cobarde que dice que soy el beneficiario del informe de las carpetas;



Por el mismo anónimo me investiga desde enero otra magistrada que tiene el caso del Hacker, que viene desde 2014 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 2, 2020

Uribe, además, se mostró dolido y dijo que "este es un tema muy delicado, en donde juegan con la reputación mía y la Corte, ya que filtra, no explica todo".



5. ¿Cómo está judicialmente Uribe ante la Corte?



Con esta indagación, el expresidente Uribe suma dos investigaciones en su contra. La primera por presunta manipulación de testigos, que está en el despacho del magistrado César Reyes, y esta por los denominados “perfilamientos”.



