Roy Barreras, presidente del Senado y miembro del Pacto Histórico, solicitará a la Corte Suprema de Justicia establecer si el congresista de oposición Miguel Polo Polo incita al delito con varias de sus afirmaciones y en particular con haber calificado de "guerrillero" al presidente de la República Gustavo Petro Urrego. Asimismo, el legislador dijo que el actual gabinete está conformado por "delincuentes".

El representante a la Cámara escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Me niego a creer que este guerrillero y su gabinete de delincuentes destruirán el país y nosotros solo quejándonos en redes. Llego la hora de despertar. Desde las veredas más profundas de nuestra nación, hasta las ciudades más grandes, tenemos que levantarnos contra este gobierno”.



“Una cosa es el legítimo derecho a la oposición y otra incitar al delito, a la sedición, calumniar impunemente haciendo daño a las instituciones. Pediré a la Honorable Corte Suprema de Justicia que determine si estas afirmaciones del Sr Polo configuran o no un delito que merezca reproche penal”, reacción el presidente del Congreso.



David Racero, presidente de la Cámara de Representantes y también militante del Pacto Histórico, dijo sobre Polo Polo.



“Reiterativas afirmaciones soeces de este personaje. Se acostumbró a hacer política a partir del show rastrero Creo que la mejor forma de responder es ignorarlo, pues infecta la política. Pero esto amerita investigación por la comisión de Ética, la cual, como presidente, solicitaré”, publicó el compañero de partido de Barreras.



Polo Polo, además, anunció un paro nacional: “¡Tiene que haber un paro nacional! ¡Todas las empresas minero-energéticas y sus empleados a las calles contra la ministra, todos los taxistas y mototaxistas a las calles por el costo de la gasolina, los camioneros ya saben! Es una aberración el costo de los peajes. ¡No nos joderán!”.



Las afirmaciones de Polo Polo fueron hechas tras el anuncio de la ministra de Energía, Irene Vélez, en el sentido de que Colombia no firmará nuevos contratos para exploración de gas y de Petro.



En el pasado Polo Polo ha tenido que retractarse de sus afirmaciones en sus redes sociales.



“Manifiesto que no puedo afirmar y en consecuencia me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea una estafadora, o ladrona toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno, también de que sea propietaria de minas de oro en el Cauca, o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado ELN haya apoyado su candidatura a la vicepresidencia”, rectificó en su momento.



POLÍTICA