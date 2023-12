Por falta de trámite, al menos 90 proyectos en riesgo de hundirse en el Congreso

A muy pocos días para que el Congreso de la República se vaya a receso, es altísimo el número de iniciativas que están en riesgo de hundirse por falta de trámite en Senado y Cámara, en donde el extenso debate alrededor de la recién aprobada reforma de la salud generó un trancón legislativo.



(Además: Se votaron impedimentos de la reforma laboral, aunque no estaba agendada).

Según el representante del Centro Democratico Hernan Cadavid, son más de 75 las iniciativas que están represadas en el Congreso. Esto contrasta con el tiempo para sacarlas adelante. Por orden constitucional, el Congreso puede sesionar hasta el 16 de diciembre.



Las sesiones posteriores a esta fecha, las extraordinarias, solo pueden ser convocadas por el Gobierno; sin embargo, por ahora no hay señales que indiquen que el Ejecutivo vaya a convocar en plenas Navidades para adelantar el trámite de algún proyecto.



Además, en febrero de este año se citó a sesiones extras para discutir la reforma de la salud; aun así, no hubo mayores avances en la discusión, lo que podría servir como antecedente.



“No la veo tan probable, pero no es imposible. Lo cierto es que hay un desgaste en el Congreso, en la opinión pública, y el Gobierno de todos modos tiene que hacer algunos ajustes con respecto a su forma de negociación y citar a extras sería arriesgar”, opina Juan Alejandro Pérez, investigador de Pares que le hace seguimiento al trabajo legislativo.

Facebook Twitter Linkedin

Durante este periodo también se eligió a Vladimir Fernández Andrade como nuevo magistrado de la Corte Constitucional Foto: Sergio Acero. El Tiempo

(Le puede interesar: Radican proyecto de ley que obligaría a candidatos presidenciales a asistir a debates).



Quizás el proyecto más sonado sea el acto legislativo que busca modificar el artículo 49 de la Constitución y regularizar el cannabis de uso adulto, el cual va para su cuarto debate (de ocho que debe superar). La preocupación de los senadores María José Pizarro y Juan Carlos Losada, autores de la iniciativa, es que si no se discute antes de esta semana en plenaria del Senado se hundirá debido a que debe completar su primera ronda de debates durante un mismo periodo legislativo y se radicó el 20 de julio.



Además, existen nueve iniciativas que podrían hundirse, bien sea en Cámara o en Senado en su cuarto debate, de los cuales se destacan el que busca proteger al consumidor de comercio electrónico (184 de 2022); la ley del transporte público masivo y colectivo sostenible (278 de 2022); el proyecto que otorga lineamientos para la creación de la política pública de lactancia materna (150 de 2022) y las medidas de prevención, protección y sanción del acoso sexual en contextos laborales y educativos (101 de 2022).

Facebook Twitter Linkedin

El gobierno celebra la aprobación en la Cámara de Representantes de la reforma de la salud. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

“Adicionalmente a esto, de manera titánica el Congreso tiene unos pocos días para avanzar en el trámite de al menos 90 iniciativas que si no se mueven por el trancón legislativo, pierden oportunidad de convertirse en leyes”, recordó Gonzalo Araújo, de la firma Orza, que analiza el trámite de los proyectos en el Legislativo.



Entre los proyectos que podrían hundirse por falta de segundo debate aparecen la tipificación del retiro sin consentimiento del preservativo, la modificación de la Ley de Víctimas, el subsidio educativo para jóvenes de estratos 1, 2 y 3, la reglamentación del etiquetado ambiental de productos y la promoción de espacios para animales de compañía en establecimientos públicos, entre otros.



Sumado a esto, habrá que esperar si finalmente arranca el trámite de la reforma laboral, lo que preocupa no solo a los partidos de oposición sino a los congresistas independientes, pues consideran que la mesa directiva prioriza los proyectos del Gobierno.



“El Gobierno se apoderó de la agenda en la Cámara de Representantes por su terquedad con la mala reforma de la salud, y resulta que la agenda de los demás, los proyectos de ley y los debates de control se quedaron en el olvido”, señaló Cadavid en su cuenta de X tras la aprobación del proyecto del Gobierno.



(Siga leyendo: Las cuentas de la reforma de la salud del Gobierno a su llegada al Senado).

Lo que se aprobó este año

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, durante el debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación del 2024 Foto: Ministerio de Hacienda

Además de la reforma de la salud, otros proyectos lograron surtir su trámite en el Congreso durante este semestre, muchos de ellos impulsados por el Gobierno. Destacan la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2024, que ascenderá a los 502 billones de pesos; la denominada ley “chao marcas de gobierno”, que busca que la publicidad y logos de los gobiernos locales y nacional no se renueven cada cuatro años; y el Acuerdo de Transporte Internacional de Carga y de Pasajeros por Carretera entre Colombia y Venezuela.



A esto hay que sumarle proyectos aprobados durante el semestre pasado, como el nuevo Código Electoral –que está en revisión de la Corte Constitucional–, el de matrícula cero para universidades públicas o tres reformas constitucionales impulsadas por esta administración: el acto legislativo por medio del cual se establece la Jurisdicción Agraria y Rural; el que reduce el tiempo del receso legislativo entre el primero y el segundo periodo –ahora el periodo comenzará el 16 de febrero y no de marzo–; y que se reconoce al campesino como sujeto de especial de derechos.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias