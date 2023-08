Luego de que gremios científicos expusieran su desacuerdo con la iniciativa de Juan Carlos Losada de regular el uso de animales para estudios científicos y similares, el representante liberal anunció que retira el proyecto.



"Nos permitimos anunciar a la opinión pública en general que, con la finalidad de otorgar garantías a la comunidad científica y académica del país, retiramos el proyecto 004 de 2023 en aras de discutir a profundidad su contenido con todos los interesados", dice el comunicado de Losada.

En atención a las preocupaciones expuestas por la comunidad científica sobre el proyecto 004 de 2023, hemos decidido junto a los demás autores, retirar esta iniciativa.



Tenemos toda la voluntad para escuchar y concertar un texto que nos permita avanzar en esta materia. pic.twitter.com/OS2g3L6v7X — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) August 17, 2023

La propuesta del representante se articulaba con la modificación de la ley en Estados Unidos de la Federal Drugs Agency (FDA) que “eliminó la obligación de experimentar en animales para la producción de medicamentos y otros productos”.



Esta iniciativa se sustentaba en la actualización de normas frente a la experimentación científica en animales para “promover nuevas técnicas mucho más efectivas, menos costosas y libres de crueldad animal”.

Algunos de los conejos criados por Yakin. Foto: Hilda Ríos. EFE

Sin embargo, sectores científicos expresaron preocupaciones debido a los alcances que tendría la propuesta ya que esta no era técnica. Incluso, alertaron que prohibiría del todo la experimentación en áreas como la biología y que muchos de los puntos recogidos ya se aplican y no tienen en cuenta la ruta ya existente para poder acceder a la experimentación con animales.



En su mensaje, Losada expresa que "es de nuestro absoluto interés iniciar cuantas mesas técnicas, audiencias públicas y espacios de participación sean necesarios con el fin de escuchar a todos los sectores, estudiar a profundidad este asunto y plantear un texto concertado, cuando llegue el momento".

Además, reconoce que "es necesario evaluar y corregir el texto inicialmente presentado".

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA