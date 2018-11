Se aplaza discusión de prórroga a ley de orden público

En el Congreso siguen sucediendo hechos llamativos. Este martes las comisiones primeras de Senado y Cámara tuvieron que aplazar la discusión del proyecto que prorroga la llamada ley de orden público, todo porque los ponentes no se hicieron presentes en el recinto.

Para discutir una iniciativa, primero se debe presentar una ponencia que es radicada por uno o más congresistas designados para ello, quienes son los responsables de explicar el fondo del proyecto.



Sin embargo, tras 45 minutos de espera ni los ponentes, el senador Germán Varón y el representante Álvaro Hernán Prada, ni el Gobierno, autor del proyecto, se hicieron presentes para la discusión. Esto obligó a levantar la sesión.

Fuimos citados a sesión conjunta de Comisiones primeras para discutir sobre la prórroga de la Ley de orden público. Ni el Gobierno ni los ponentes llegaron. Levantaron la sesión. Y eso que este proyecto disque tiene mensaje de urgencia... #ElDesgobiernoDuque pic.twitter.com/36hYlxEWmj — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) 13 de noviembre de 2018

Increíble!!! Comisiones primeras conjuntas íbamos a debatir renovación de la Ley de Orden Público, indispensable para la búsqueda de la paz. Sesión de levantó porque Gobierno Nacional no llegó a la sesión. El liderazgo del Ejecutivo brilla por su ausencia! — José Daniel López (@lopezjosedaniel) 13 de noviembre de 2018

La ley 418 conocida como ley de orden público es la que le otorga al Presidente de la República facultades para adelantar procesos de paz y le entrega algunos instrumentos que tienen que ver con la seguridad nacional.

Valga aclarar que esta iniciativa tiene mensaje de urgencia por parte del Gobierno, lo que obliga a que sea tramitada de forma prioritaria en el Congreso. Y hasta que no se discuta esta norma no se puede dar espacio a la discusión de otros proyectos, algunos relacionados con el paquete anticorrupción.



Tanto el Gobierno, en cabeza de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, como los ponentes llegaron al recinto pero cuando ya se había levantado la sesión.



"Con vergüenza e impotencia he tenido que presenciar cómo la sesión conjunta de las Comisiones Primera se levantó, luego de 45 minutos de espera por los ponentes y el Gobierno Nacional ¡No hay derecho!", expresó el representante de Cambio Radical César Lorduy.

Esto refleja un Gobierno

muy desordenado en un tema

muy importante de seguridad

nacional FACEBOOK

TWITTER

En el mismo sentido se pronunció la representante de Alianza Verde Juanita Goebertus, quien consideró que "esto refleja un Gobierno muy desordenado en un tema muy importante de seguridad nacional".



Si bien el proyecto aún tiene tiempo para ser aprobado , el ambiente hasta el momento no es el mejor.



"Esta ley tiene muy pocos chances de salir adelante , porque le queda muy poco tiempo para ser discutido", manifestó Goebertus, quien dijo que apoya está prórroga pero tiene "observaciones" sobre varios artículos.



El senador de 'la U' Roy Barreras, miembro de la Comisión Primera de Senado , también fue crítico de algunas de las disposiciones que trae esta norma.



"Esta versión de la ley 418 que nos trajeron destruye cualquier posibilidad de diálogos de paz para el futuro, trae unos artículos nuevos que destruye toda la institucionalidad encargada de implementar el acuerdo de paz", expresó Barreras.



Las comisiones primeras conjuntas fueron citadas nuevamente para este miércoles para debatir el proyecto.



POLÍTICA.