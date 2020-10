Oposición contrataca: tutela para que haya censura a Mindefensa

Como era de esperarse, los sectores de oposición no se quedaron quietos ante lo sucedido la semana pasada en el Senado, cuando, mediante una votación mayoritaria, se tumbó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.



El pasado jueves, la mayoría del Senado aprobó una propuesta del Centro Democrático para tumbar ese recurso, propuesto por el senador opositor Jorge Enrique Robledo, y que buscaba cuestionar al Ministro por la presencia de la misión de Estados Unidos en Colombia.



El argumento para tumbar la moción de censura fue que el Consejo de Estado ya había determinado que no se requería el aval del Senado para esta misión, principal razón de Robledo para cuestionar al Ministro.

Sin embargo, el congresista opositor anunció este martes que 18 senadores radicaron una tutela contra el presidente del Senado, Arturo Char, para que ese debate y votación de moción de censura se haga en la corporación.



“Vamos a demostrar que el señor ministro es indigno para ese cargo porque ha mentido, engañado y violado la ley, irrespetando a la Fuerza Pública y desacreditando a las instituciones del Estado”, afirmó Robledo.

Estas son las razones por las cuales 18 senadores interpusimos una tutela para que el juez le ordene al presidente del Senado, @ArturoCharC, citar a debate de Moción de Censura, tendiente a sacar de su cargo, por indigno, al ministro de Defensa Holmes Trujillo. pic.twitter.com/ur7xzyqqpX — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) October 27, 2020

El opositor se refirió a los hechos de la semana pasada y dijo que fue una “jugarreta” de Char “en asocio con el duquismo y de la Casa de Nariño, estoy convencido”.



“Aquí no hay ningún mecanismo que permita, legalmente, impedir una moción de censura y lo hicieron. No son demócratas”, dijo Robledo.



Se espera que en los próximos días el juez ante el que fue interpuesta la tutela se pronuncie al respecto.

