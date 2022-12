Para esta Navidad habrá cambios con el uso de la pólvora. Y es que tan solo en la primera semana de diciembre, según datos del Instituto Nacional de Salud, ya se han reportado 49 personas quemadas, por eso las autoridades están en alerta para evitar que la cifra siga aumentando.



Desde el Gobierno Nacional ya están tomando medidas al respecto. Este miércoles, por ejemplo, los Ministerios del Interior, Defensa, Justicia y Salud reglamentaron la Ley de la Pólvora, de autoría de la congresista Katherine Miranda, la cual establece las condiciones para utilizar la pólvora a nivel nacional. Hay algunos cambios importantes que debe tener en cuenta. Le explicamos:

¿Puedo usar voladores grandes sin ser experto?

Uno de los principales cambios es que los ciudadanos que no sean expertos en la manipulación de la pólvora no podrán utilizar los artefactos incluidos en la categoría 3, los cuales, según Miranda, son los famosos voladores, volcanes, tumbarranchos y cohetes grandes.



"Estos elementos son los que más producen quemaduras, laceraciones y amputaciones en niños y adultos durante las festividades", explica la representante.



Además, si las personas desean utilizar estos elementos no solo tienen que ser expertos, sino que también necesitarán una poliza para poder hacerlo.



La ley antes establecía que los ciudadanos podían manipular los elementos de todas las categorías siempre y cuando lo hiciera un adulto responsable que no esté en estado de embriaguez.



"No se permitirá el uso y manipulación de artículos pirotécnicos tipo 3 en el espacio público, por personas sin capacitación o experiencia en la materia. Solo los técnicos que tengan vigente la licencia de manipulación de artefactos pirotécnicos, otorgadas por la autoridad competente, podrán realizar dicha actividad conforme a la regulación de espectáculos públicos y eventos susceptibles de generar aglomeraciones", dice la ley.



¿Puedo comprar chispitas en Navidad?

La representante Miranda asegura que sí. Los ciudadanos, sin ser expertos, pueden manipular los elementos de la categoría uno y dos entre los cuales están: chispitas, lanzadores de humo, bengalas de humo, lanza confetis y totes.

¿De cuánto es la multa por manipular mal la pólvora?

Otra de las novedades de la ley es que aumenta la multa para las personas que incumplan con las reglas para importar, comprar, vender o manipular la pólvora en Colombia.



Antes la sanción era entre 2 y 20 salarios mínimos legales vigentes. Ahora la multa subió a entre 1 y 300 salarios mínimos. Es decir, una persona que incumpla podría llegar a pagar hasta 300 millones de pesos si se afecta la vida de una persona por la mala manipulación de la pólvora.

¿De cuántos decibeles debe ser la pólvora?

Otro de los ajustes es que se disminuye el máximo de decibeles de la pólvora. Antes, el rango estaba entre 190 y 200. Ahora los juegos pirotécnicos estarán limitados a un máximo de 90.



"Esto mantiene la tranquilidad de personas que tienen condiciones especiales de discapacidad como lo es el autismo o el Síndrome de Down y también de los animales que sufren tanto con este tipo de sonidos", asegura Miranda.



Finalmente, la ley también establece la creación de un fondo para la prevención y atención a víctimas que resultan quemadas o heridas. Además, se obliga a la profesionalización del oficio artesanal.

La atención especial para menores de edad

El artículo 2.2.4.2.4. señala que cuando un niño, niña o adolescente resulta con quemaduras y daños corporales por el uso de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos, los centros de salud y hospitales públicos y privados, están obligados a prestar especial e inmediata atención de urgencia que se requiera, sin que se pueda aducir motivo alguno para negarla, ni siquiera la ausencia de sus representantes legales, la falta de disponibilidad de dinero o falta de cupo.



Cabe aclarar que en Colombia está prohibida toda venta de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos a niños, niñas y adolescentes y a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas o prohibidas, en todo el territorio nacional.

