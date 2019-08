El martes empieza debate de cadena perpetua para violadores de menores

Este martes en la Cámara de Representantes empezará la discusión sobre el proyecto de acto legislativo que quiere que los violadores de menores puedan tener cadena perpetua.



La propuesta fue radicada por los representantes Adriana Matiz (Partido Conservador), Harry González (PartidoLiberal), José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) y César Lorduy (Cambio Radical).

La ponencia negativa fue entregada hace unos días por los también representantes Germán Navas Talero (Polo Democrático) y Luis Albán, conocido como ‘Marcos Calarcá’ (partido Farc). Ambos congresistas afirman en el documento que ya existen penas lo suficientemente altas para castigar a quienes atenten y abusen a menores de edad.



También afirman que hay dudas sobre si la cadena perpetua es una medida de política criminal “conveniente para disuadir a los potenciales infractores de la comisión de tales comportamientos y proteger a los menores de edad”.

Para ambos representantes, esta idea responde más a una “mecanismo de populismo punitivo”.



“Estas medidas suelen ser bastante populares a nivel de la opinión pública y dan buenos réditos políticos a quienes las defienden, pero no sólo tienen una eficacia limitada y discutible para prevenir los crímenes, sino que pueden agravar muchos de los problemas del sistema penal, como el hacinamiento carcelario de la cadena perpetua. Pero un odio generalizado, por más explicable que sea, no constituye una razón”, indica el documento.



De acuerdo con los defensores de la propuesta, el objetivo es que se establezca en el ordenamiento jurídico de Colombia medida de prisión perpetua con el “fin garantizar la protección de un segmento de la población que hoy se ve expuesto y que debe ser considerado como el tesoro más preciado de nuestro ordenamiento jurídico.



En otras palabras, se quiere modificar el artículo 34 de la Constitución Política para que se deje de prohibir la cadena perpetua. Sin embargo, la posible eliminación de este artículo no implica que esa tipo condena se haga efectiva automáticamente en el país. Para ello se debe hacer una modificación al Código Penal.

“La cadena perpetua, en los términos establecidos en este proyecto de acto legislativo, no resulta una medida costosa desde el punto de vista financiero, si se tienen cuenta que, en primer lugar, se tratara de eventos excepcionales, en los cuales se podría aplicar dicha sanción”, dice el documento de presentación del proyecto.



Ese mismo texto hace referencia a las cifras de reincidencia en los delitos sexuales e incluye un capítulo sobre la posibilidad de resocialización aún para personas que siempre estarán en prisión. También afirma que, tras la revisión de los tratados internacionales, estos no impiden la cadena perpetua.



Hace un mes, el Consejo de Política Criminal le entregó un informe técnico al Gobierno Nacional, específicamente a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, donde le recomendaba al gobierno no embarcarse en este propuesto porque no era viable en el contexto del país.



En el documento, el Consejo decía que la cadena perpetua “es una sanción no solo inhumana, sino inocua y demasiado costosa para el Estado. Es cruel, innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada", señala el documento.



La ministra Cabello dijo que el estudio del panel de expertos sería tenido en cuenta en el análisis que hace esa cartera sobre el tema, aunque dejó claro que el mismo no obliga al Ejecutivo.



