Los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, solicitaron abrir una investigación por las recientes declaraciones del congresista de oposición Miguel Polo Polo contra el Gobierno.



Tras el anuncio de la ministra de Minas, Irene Vélez, sobre la no firma de nuevos contratos para exploración de gas y petróleo, Polo Polo calificó de "guerrillero" al presidente Gustavo Petro, y de “delincuentes” a su actual gabinete.

“Llego la hora de despertar. Desde las veredas más profundas de nuestra nación, hasta las ciudades más grandes, tenemos que levantarnos contra este gobierno”, agregó el legislador en un trino.

Me niego a creer que este guerrillero y su gabinete de delincuentes destruirán el país y nosotros solo quejándonos en redes. Llego la hora de despertar. Desde las veredas más profundas de nuestra nación, hasta las ciudades más grandes, tenemos que levantarnos contra este gobierno — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 19, 2023

Y fueron precisamente estas declaraciones las que no cayeron bien en los presidentes del Congreso. Roy Barreras, por su parte, le dijo al congresista Polo Polo que "una cosa es el legitimo derecho a la oposición", pero que otra muy distinta es "incitar al delito".

Una cosa es el legitimo derecho a la oposición y otra incitar al delito,a la sedición,calumniar impunemente haciendo daño a las instituciones. Pediré a la Honorable @CorteSupremaJ que determine si estas afirmaciones del Sr Polo configuran o no un delito q merezca reproche penal pic.twitter.com/M2uKxu1VJM — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 19, 2023

El presidente del Senado expuso que lo dicho por Polo Polo "es una calumnia impunemente que hace daño a las instituciones", por eso le pedirá a la Corte Suprema de Justicia que "determine si estas afirmaciones configuran o no un delito que merezca reproche penal".

Miguel Polo Polo calificó al presidente Gustavo Petro de "guerrillero" y a su gabinete de "delincuentes". Foto: Ricardo Pinzón

David Racero, presidente de la Cámara, también salió a dar su postura sobre las calificaciones que hizo el representante de oposición. Dijo que Polo Polo se acostumbró a "hacer política a partir del show rastrero".



"Reiterativas afirmaciones soeces de este personaje (...) esto amerita investigación por la Comisión de Ética, la cual, como presidente, solicitaré", expuso sobre su intención de abrir una indagación.



Reiterativas afirmaciones soeces de este personaje

Se acostumbró a hacer política a partir del show rastrero

Creo que la mejor forma de responder es ignorarlo, pues infecta la política.

Pero esto amerita investigación por la comisión de Ética, la cual, como Presidente, solicitaré pic.twitter.com/XGYq9dgBC0 — David Racero (@DavidRacero) January 19, 2023

Pero, ¿qué futuro pueden tener las solicitudes de los presidentes del Senado y de la Cámara para investigar al representante Miguel Polo Polo por sus afirmaciones en contra del Gobierno?



El abogado penalista Francisco Bernate considera que, antes de anunciar investigaciones, los congresistas deben entender cómo funcionan estos procesos y en qué casos son viables.



En el caso de Roy Barreras, explicó que su petición no tiene cabida en la Corte Suprema de Justicia: "la instigación al delito a la que se refiere el presidente del Senado consiste en que una persona de manera específica invite a cometer un delito, como vandalizar una estación e incendiar una institución. Evidentemente Polo Polo no dijo eso, ahí no hay un indelito y eso implica un desgaste para la justicia".

Presidente de Senado solicitará a la Corte Suprema de Justicia establecer si el congresista de oposición Miguel Polo Polo incita al delito con varias de sus afirmaciones. Foto: Prensa Roy Barreras

Esta invitación fue aclarada por el mismo congresista de oposición, quien le respondió a Barreras sobre la advertencia que le hizo de ser investigado por el alto tribunal. "No se equivoque, acá el delincuente es quien se robó Caprecom y la ESAP, no yo. Los de derecha no quemamos policías, ni reventamos transmilenio y empresas, los violentos son ustedes, los de izquierda. NO le tengo miedo a sus amenazas. Y más bien busque que es sedición. ¡Ignorante!", sentenció.



No se equivoque, acá el delincuente es quien se robó Caprecom y la ESAP, no yo. Los de derecha no quemamos policías, ni reventamos transmilenio y empresas, los violentos son ustedes, los de izquierda. NO le tengo miedo a sus amenazas. Y más bien busque que es sedición¡ignorante! https://t.co/5nmBvHsBIA — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 20, 2023

En cuanto a la solicitud de Racero, en la que expresa su intención de llevar el caso de Polo Polo a la Comisión de Ética de la Cámara por las "reiterativas afirmaciones soeces", el penalista argumenta que no ve viable una posible sanción para el congresista de oposición.

Presidente de la Cámara solicitará una investigación en la Comisión de Ética por las "reiterativas afirmaciones soeces" del representante Polo Polo. Foto: Prensa David Racero

"Claramente el comportamiento de Polo Polo es grave y está mal, pero el Código de Ética y Disciplina del Congreso no puede sancionar su comportamiento. Las afirmaciones que hizo a través de Twitter no se relacionan con su actividad como parlamentario, pues está actuando como otro usuario de esta red social", menciona sobre el futuro de esta indagación.



Sin embargo, EL TIEMPO conoció que el presidente de la Cámara radicará esta petición argumentando que las afirmaciones de Polo Polo violan varios artículos instaurados en el Código de Ética del Congreso.



Uno de ellos es el punto c del Artículo 8: Deberes del Congresista. Allí se lee que el legislador "debe cumplir los principios y deberes contemplados en este Código, tanto fuera como dentro del Congreso, a fin de preservar la institucionalidad del Legislativo".



Por ahora, esta acción se está preparando y se presentaría en la Comisión - a nombre de la Presidencia y toda la mesa directiva de esta corporación- en los próximos días.

¿Cuál es el correcto procedimiento a seguir en el ámbito penal?

El experto Francisco Bernate enfatiza que la libertad de expresión tiene un límite: "las afirmaciones de Polo Polo lo sobrepasaron".

El representante Miguel Polo Polo calificó al presidente Gustavo Petro como "guerrillero". Foto: Presidencia

"El presidente Gustavo Petro no es un guerrillero. Con esta declaración, el congresista de oposición está afectando su buen nombre y es el mandatario colombiano el que debe proceder interponiendo una querella por injuria ante la Corte Suprema", esclareció.



Una acción que también pueden interponer los integrantes del gabinete del jefe de Estado si así lo quieren. Ellos también fueron calificados por Polo Polo como "delincuentes" y están en el derecho de sentirse afectados y poner la respectiva denuncia.



Además, el penalista le explicó a este diario que Polo Polo tiene una inmunidad parlamentaria que ampara sus declaraciones como representante dentro del recinto legislativo: "Ellos no pueden ser procesados por las opiniones que dan dentro del Congreso como parlamentarios".

No obstante, esclarece que, en este caso, la sentencia de inmunidad no protege al congresista de oposición.



Esta no es la primera vez que cuestionan a Polo Polo por sus declaraciones. En el pasado, el legislador tuvo que retractarse por decir que la vicepresidenta Francia Márquez era "una estafadora".



"Manifiesto que no puedo afirmar y en consecuencia me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea una estafadora, o ladrona toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno, también de que sea propietaria de minas de oro en el Cauca, o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado Eln haya apoyado su candidatura a la vicepresidencia”, dijo en su momento.



Mayra Tenorio

REDACCIÓN POLÍTICA