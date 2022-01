El presidente Iván Duque sancionó una nueva norma que establece que la Policía ya no atenderá choques simples en los cuales solo existan daños materiales y no se produzcan lesiones personales.



La Ley 2161 establece que los conductores y demás implicados podrán conciliar y acudir a las compañías aseguradoras sin que sea necesaria la suscripción de documento alguno por parte de la autoridad de tránsito. Lo que sí será un requisito fundamental es que los vehículos involucrados en el siniestro cuenten con una póliza de seguro.



Además, se establece que los involucrados en el accidente podrá usar herramientas técnicas y tecnológicas (tomar fotos o hacer videos desde sus dispositivos móviles) para documentar el accidente y mostrar pruebas a las aseguradoras.



La nueva normativa permite que los vehículos que protagonicen el accidente puedan ser removidos inmediatamente de la vía, para así evitar que se formen grandes trancones. Esto siempre y cuando solo resulten afectados vehículos asegurados, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan lesiones personales.



“Esta determinación permite que se reduzca en tiempo la atención al momento de un siniestro simple, lo que es muy positivo a la hora de no generar congestión en las vías que todos utilizamos”, afirmó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



Choque simple entre SITP provisional y camión. Foto: Hector Fabio Zamora/ El Tiempo

Esto quiere decir que los vehículos solo podrán permanecer sobre la vía afectando el tráfico, por el tiempo necesario para la toma las pruebas por parte de los conductores.



“Corresponderá a las compañías aseguradoras adoptar las modificaciones al contrato de seguro y los procedimientos que permitan la celebración de estos acuerdos y el pago de las primas de seguro, sin que a esta finalidad pueda oponerse la ausencia del documento de la autoridad de tránsito”, dice la ley.



Por otro lado, si los implicados en los accidentes se niegan al retiro del vehículo, el agente de tránsito puede inmovilizar el vehículo e imponer un comparendo. “En los casos en que sea materialmente imposible el retiro de los vehículos en razón de las condiciones técnico- mecánicas del mismo, se procederá a su retiro y traslado del vehículo, sin que por estos hechos haya lugar a la imposición del comparendo por bloqueo de calzada o intersección”, dice la nueva norma, mediante la cual se modificó la Ley 769 de 2002.



Cabe aclarar que esta nueva ley no aplica en casos en los que alguno de los involucrados esté en estado de embriaguez. En esos casos, el vehículo no podrá ser retirado hasta que se realice una prueba de alcoholemia.



"El llamado que queremos realizar desde el Ministerio de Transporte es a cuidarnos en la vía, a respetar las normas y señales de tránsito, a ser tolerantes con el otro, a no sobrepasar los límites de velocidad y a cumplir con todos los requisitos para la circulación de vehículos", indicó la ministra Orozco.



