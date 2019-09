El dudoso contrato para capacitar a congresistas

Un contrato por 548 millones de pesos que firmó la dirección administrativa de la Cámara de Representantes, en diciembre del año pasado, no deja de generar suspicacias.



El contrato, conocido por EL TIEMPO, tenía un objetivo claro: capacitar a los representantes a la Cámara y a sus escoltas en temas de seguridad y autoprotección.Uno de los asuntos que más generaron extrañeza fue la fecha de ejecución: entre el 11 y el 31 de diciembre del año pasado.

Cualquiera que tenga leve idea del funcionamiento del Congreso sabe que los parlamentarios salen a vacaciones a partir del 16 de diciembre, aunque el año pasado lo hicieron el 19 de ese mes, debido a que hubo sesiones extras.



Así, a primera vista, se podría decir que los legisladores estuvieron durante apenas ocho días de la vigencia del contrato. En otras palabras, la mayor parte de su ejecución se dio durante el periodo de vacaciones de los congresistas, quienes eran a los que les tenían que dictar los talleres.



(Le sugerimos leer: El hombre que demandó al Estado porque quería vender parte del país)



Pero esto no es lo único. A pesar de lo cuantioso del contrato, para realizarse en tan poco tiempo, los mismos encargados de supervisar la ejecución admitieron que las capacitaciones se dictaron en las oficinas de los legisladores.



Es decir, además de que los talleres tuvieron que hacerse en tiempo récord, pues tenían nueve días para visitar las 170 oficinas de los representantes, el contenido de estos fue teórico.



Y, lo más curioso: los congresistas con los que se puso en contacto EL TIEMPO negaron haber recibido estas capacitaciones.

Nosotros acudimos oficina por oficina, ahí están las evidencias, están las planillas FACEBOOK

TWITTER

“Para la época no estuve en ninguna capacitación, pues nosotros estábamos cerrando el año legislativo y en medio de sesiones extras, esos días sesionamos de 9 o 10 de la mañana hasta bien entrada la noche”, dijo un representante de Cambio Radical, quien agregó: “Para dictar los talleres se tuvieron que haber suspendido las sesiones, y no tengo memoria de que eso haya ocurrido”.



Un representante de Alianza Verde se mostró sorprendido al ser consultado sobre este contrato y dijo no tener “conocimiento de la realización de estas actividades”.



Desde el Centro Democrático, la reacción fue de confusión, pues el representante consultado por este diario dijo haber asistido a una charla con otros congresistas en un salón del Edificio Nuevo Congreso, pero no recordó la temática de la actividad.



Al ser consultado por EL TIEMPO, el jefe de la división de servicios de la Cámara, Rodolfo Cetina, quien figura como supervisor del contrato, explicó que para dictar las capacitaciones “nosotros acudimos oficina por oficina, ahí están las evidencias, están las planillas. Tenemos relacionado qué se les dictó”, aunque reconoció que los congresistas no estuvieron presentes en los talleres. (Ver anexa).



Este diario habló personalmente con el grupo de escoltas de un representante de la Costa y uno de Bogotá. En ambos casos, los equipos de seguridad afirmaron no recordar haber recibido estas formaciones.



Uno de los escoltas dejó en claro que mientras los parlamentarios están sesionando, ellos tienen que estar atentos por si su protegido “requiere hacer un desplazamiento fuera del lugar”.



La encargada de realizar estas actividades de formación fue la Corporación Interamericana de Educación Superior (Corpocides).



Esta institución, además de no tener sede en el lugar en el que se ejecutó el contrato, pues funciona en Bucaramanga, recibió pliego de cargos en 2015 por el Ministerio de Educación por presuntas irregularidades en su funcionamiento. Para tener más detalles del contrato que la corporación ejecutó, este diario intentó contactarse a través del PBX que aparece en la página web de la entidad, y no está en servicio. Asimismo, envió un mensaje al correo público y este rebotó.



(Le puede interesar: La billonaria demanda que podría poner en jaque al Congreso)



El representante legal que firma el contrato es Fernando Ardila Bernal, quien fue rector de la organización entre el 2005 y el 7 de diciembre de 2018. Es decir que cuatro días antes de firmar el contrato ya había dejado esa institución. Este diario intentó contactarse con Ardila para tener más información, pero no respondió.



Corpocides ya ha tenido tres contratos con la Cámara de Representantes: en 2017, 2018 y 2019. Uno de ellos se está ejecutando actualmente, por un valor de 550 millones de pesos, y fue firmado el 30 de mayo de este año y se termina el 30 de septiembre.

‘Capacitación se realizó en las oficinas’

“Nosotros hicimos un cronograma de ejecución, se nombraron unos grupos de trabajo y se realizaron las capacitaciones en las oficinas de los representantes”.



Así explicó Rodolfo Cetina, jefe de la división de servicios de la Cámara y supervisor del contrato, la forma en que se ejecutaron las actividades.



Cetina dijo que, a pesar de que los talleres eran dirigidos a los congresistas y sus escoltas, los parlamentarios no estuvieron presentes.

“Es muy difícil que los parlamentarios salgan de plenaria y vayan a una capacitación. Nosotros acudimos oficina por oficina, ahí están las evidencias, está relacionado qué se les dictó”, explicó el funcionario.



Frente a la fecha de ejecución dijo: “Tal vez nos cogió la noche, pero decidimos hacerlo porque estaba el presupuesto”.



JAVIER FORERO Y MARÍA C. GONZÁLEZ