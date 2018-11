Polémicas declaraciones de Simón Vélez sobre financiación de políticos

Un nuevo elemento se sumó este jueves a la polémica que rodea al senador y excandidato presidencial Gustavo Petro tras la revelación que hizo la senadora Paloma Valencia de un video en el cual el líder de la Colombia Humana aparece recibiendo varios fajos de billetes.



Se trata de una entrevista-perfil que le hizo el periodista Lorenzo Morales a Simón Vélez, publicada en la revista Gatopardo en el 2016, en la que el reconocido arquitecto habla de sus gestiones a favor de políticos. Según Petro, de Vélez procedia el dinero que Montes le entrega en el video.



Periodistas de La W Radio la mencionaron este jueves, tras la controversia que desató la publicación del video, pues tanto el senador como sus allegados comentaron que los recursos que recibió provenían de Vélez.

La nota deja ver al arquitecto como un personaje que le gusta romper la reglas y le gusta el activismo político pero sin fronteras ideológicas.



Un fragmento del texto en Gatopardo dice: "Pero en la política unos sirven el almuerzo y otros ponen el dinero. Encarreto a clientes y amigos a que inviertan plata”, me dijo Simón que, refractario a las moralejas, ha dado a su activismo político un giro riesgoso, haciendo de intermediario de personajes opacos que nunca figuran pero caminan por las sombras de la política haciendo de banqueros de segundo piso que financian candidatos como quien invierte —o apuesta— en la bolsa. Cuando ganan, algunos cobran en influencia, otros en efectivo y con intereses".



"—¿No le da miedo mediar en esos acercamientos? —le pregunté.

—Me parece entretenido. Es la novela de la vida. Eso es excitante. Y por corrupto que sea un político es peor un policía, créame. En una democracia, mientras se necesite tanta plata para una elección, eso no se puede hacer sino a través de corrupción. La política sin plata no existe".



Otro parte dice: "....En el rol de fundraiser (que a veces le implica hacer de tesorero improvisado y guardar los jugosos recaudos en tarros de la cocina) le consiguió aportes a las campañas de personajes antagónicos como el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un exguerrillero al que le presta su casa de descanso en Girardot, como a Germán Vargas Lleras, de derechas y actual vicepresidente de la República. “Mi partido es el neo-oportunismo”, fue la explicación de Simón cuando le señalé la elasticidad de sus afectos políticos, tan flexibles como la guadua y donde caben ideales a los que los separa un abismo tan hondo como el que sobrevolaba aquel helicóptero mudo...".



Tres párrafos arriba, Morales cuenta también que Vélez le organizó alguna vez un almuerzo "a un político de provincia" con "directores de medios, columnistas de estirpe y un empresario de las esmeraldas". Ese político que quería entrar "a la escena nacional" y acercarse a la élite bogotana era Álvaro Uribe Vélez. hoy expresidente de la República y jefe del partido Centro Democrático.



Fue una senadora de ese partido, Paloma Valencia, quien reveló el martes, durante el debate al fiscal Néstor Humberto Martínez sobre los casos Odebrecht y Pizano, el video en el cual se observa a Gustavo Petro recibir el dinero en efectivo y guardarlo en una bolsa. La conversación del video no es audible y este, al parecer, fue grabado subrepticiamente.



Allegados a Petro le dijeron a EL TIEMPO que el interlocutor del senador es Juan Carlos Montes, su amigo personal y quien en el pasado se encargó de la parte financiera del movimiento político del ahora senador. Además, que el apartamento donde se grabó el video era donde Petro vivía en arriendo y que el monto entregado, entre 20 y 25 millones de pesos en efectivo les había sido enviado por Simón Vélez.

Desde que se conoció la pieza audiovisual, Petro y su bancada aseguraron que los fajos de billetes fueron entregados por Véléz hace 12 años como un "préstamo" relacionado con la campaña presidencial del 2006, y que se trataba de una suma total de 20 millones de pesos.



Sobre el por qué fue grabado recibiendo el dinero, Petro dijo que esas son las “preguntas” que surgen ahora, al igual que el “por qué 14 años después se presenta” el video.



Además, aseguró que la presentación del video fue una “estrategia” para “dañar” el debate de control político, en el cual el fue uno de los principales críticos del fiscal Martínez.



ELTIEMPO.COM