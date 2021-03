Polémica por viaje de congresistas colombianos a México

Toda una polémica se tomó las redes sociales luego de que se conocieran fotos de siete congresistas que viajaron a Cancún (México) para asistir a un encuentro sobre medio ambiente.

Los parlamentarios asistieron en representación de Colombia por invitación del ICCF Group, una organización internacional que trabaja temas relacionados con el medio ambiente, fundación que financió el desplazamiento de los congresistas.



En una resolución de la Cámara de Representantes se deja claro que esto no implicó ningún costo para el país.



( Vea también: Piden pasar ‘cuenta de cobro’ a Maduro por migrantes venezolanos)



“La asistencia por parte de los honorables representantes comisionados, no genera el reconocimiento y pago de pasajes aéreos, alojamiento, alimentación y viáticos, salvo el salario y prestaciones sociales propias de su condición congresual y servirá de excusa válida para su inasistencia a las sesiones ordinarias de la corporación que se llegaren a convocar”, dice la resolución.

​

Según reza el documento, la asistencia al evento se dio entre el 25 y el 28 de marzo.

Los congresistas que aparecen en la foto son los representantes Félix Chica, Felipe Muñoz, Elizabeth Jay Pang, Jorge Méndez, Juan Carlos Wills, Juan David Vélez y el presidente de la Cámara, Germán Blanco. Por el Senado asistió el senador Fabián Castillo.



Más allá del hecho de que esto no generó ningún costo para Colombia, sí ha causado polémica el hecho de que el viaje se dio justo cuando el país se encuentra, según las autoridades, cerca de entrar al tercer pico del covid-19, incluso algunas ciudades del Caribe ya se encuentran afrontando un repunte en los casos.



(También: Colombianos denuncian maltratos en aeropuerto Benito Juárez de México)



POLÍTICA

También le recomendamos:

-Duque firmó primera extradición a EE. UU. contra un narco del Eln



-De las cartas a una cita virtual, así ha sido la relación Biden-Duque



-Gobierno descarta cualquier acción ofensiva en Venezuela