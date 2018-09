Las críticas a la propuesta de crear el Ministerio de la Familia

La propuesta de crear el Ministerio de la Familia para “garantizar la protección integral” de esta, “de su aspecto moral y su armonía”, según se lee en el borrador del proyecto de ley, ha generado polémica entre diversos sectores políticos por su viabilidad.



El autor del proyecto es el representante conservador Juan Carlos Wills, quien dijo que “la idea es que desde allí se manejen todos los temas de familia, empezar con el tema de adulto mayor, con el tema de la niñez, aglutinar las funciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la recreación y el deporte y todos los temas relacionados con la familia”.

Sin embargo, un primer inconveniente que enfrentará esta iniciativa es la sentencia 031 de 2017 de la Corte Constitucional, en la cual se estableció que el Gobierno Nacional es el único con “competencia para presentar proyectos de ley dirigidos a la creación de una entidad de orden nacional”.



En consecuencia, el gobierno de Iván Duque debería evaluar primero esta iniciativa y darle su aprobación antes de que esta comience su trámite en el Congreso de la República.



“No hay todavía un concepto por parte del gobierno sobre el aval al proyecto. Hay que esperar”, destacó la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Juanita Goebertus.



La congresista dijo que le “preocupa” la iniciativa porque puede ser “una visión de ministerio que funcionaría desde el punto de vista moralista y religioso, en el que existe un único concepto de familia. Otros tipos de familia que tienen solo un padre, una madre, o los abuelos que criaron a sus nietos o los LGBTI no estarían incluidos”.



“Con un ministerio de este tipo, sería muy peligroso que cada gobierno decidiera qué es una familia, en adelante”, criticó la representante a la Cámara Ángela María Robledo.

El excandidato presidencial Germán Vargas Lleras propuso la creación de este ministerio durante su campaña para llegar a la Casa de Nariño.



En ese momento dijo que la propuesta buscaría “prestar servicios integrales a toda la población, partiendo desde la infancia hasta la edad adulta” y que no tendría ningún costo adicional porque agruparía entidades que desarrollan “tareas afines con la familia”.



Aunque es precisamente el costo que tendría esta nueva cartera lo que más inquieta a algunos sectores.



Jhon Milton Rodríguez, senador del movimiento cristiano Colombia Justa Libres -de la bancada de gobierno- tranquilizó esas críticas y dijo en W Radio que “esto no significa aumentar la burocracia. Por el contrario, significa reducirla a través de un trabajo eficiente de juntar varias entidades que replican estructuras”.



De hecho, el borrador del proyecto establece que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las comisarías de familia “pasarán a ser jurisdicción del Ministerio de la Familia”. Además, le otorgaría facultades al gobierno para “suprimir o fusionar entidades que cumplan funciones relacionadas con la familia”.



“Nosotros nos oponemos al derroche burocrático. Se puede dar siempre y cuando no se gaste más platica”, aseguró Edward Rodríguez, representante a la Cámara del Centro Democrático.



Se espera que el Gobierno dé su concepto sobre esta iniciativa durante la próxima semana para que inicie su trámite en el Legislativo.



POLÍTICA