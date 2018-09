El nuevo lío con las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán

El escándalo por las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán no termina. La devolución del dinero que recibieron como indemnización estas personas tiene enfrentados al representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui y al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

La historia es que Alirio Uribe, excongresista y cabeza visible del Colectivo, interpuso una demanda contra Uscátegui por injuria y calumnia, luego de que este último lo acusara de haberse robado ese dinero y no haberlo regresado al Estado.



Debido a que Uscátegui es congresista, el proceso saltó a la Corte Suprema de Justicia, donde este jueves se intentó una conciliación entre las dos partes, sin éxito.



Uscátegui insiste en que el Colectivo debe devolver todavía más de 1.000 millones de pesos que se giraron como indemnización a las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán; y Uribe dice desconocer qué pasó con esas devoluciones ya que los últimos cuatro años fue congresista y hasta ahora regresó a la organización.



Estas son las versiones de Uscátegui y de Uribe:

'Se robaron más de $ 5.000 millones': José Jaime Uscátegui

¿Qué es lo que está pasando con los dineros de las falsas víctimas de Mapiripán?



El año pasado yo hice una acusación contra el doctor Alirio Uribe porque él, como presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en el año 2012, solamente regresó una parte de los dineros que esa organización recibió por las falsas víctimas de Mapiripán. Yo lo que le solicito al doctor Alirio es que regrese la totalidad de los dineros que ellos recibieron por representar al núcleo de las hermanas Pinzón López, otro grupo de falsas víctimas de la masacre que ya fueron condenadas por la justicia colombiana por varios delitos. Ellos, por ese núcleo familiar, recibieron cerca de 1.000 millones de pesos y lo que yo le estoy pidiendo al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es que regresen esos dineros porque no les pertenecen. Que así como regresaron los dineros de Mariela Contreras Cruz, otra falsa víctima, hagan lo propio con esta otra suma millonaria.



¿Es decir que hay dos casos de falsas víctimas de la masacre en Mapiripán

en los cuales hubo entrega dineros pero no devolución?



Sí. Hubo varios casos, pero que hayan sido representados por el Colectivo de Abogados son dos núcleos familiares. Por uno de ellos, el de Mariela Contreras Cruz, el Colectivo de Abogados regresó una suma cercana a los 750 millones de pesos, pero a la fecha no han regresado los casi 1.000 millones de pesos que debieron recibir por el otro núcleo familiar, concretamente el de las hermanas Pinzón López.

¿Qué argumentos da el Colectivo de Abogados para no haber devuelto estos dineros?



Este jueves el doctor Alirio Uribe, en la audiencia que tuvimos en la Corte Suprema de Justicia, dijo que desconocía si el Colectivo ya había regresado o no estos recursos de las hermanas Pinzón López, así que el magistrado de la audiencia le solicitó, a él y al Colectivo de Abogados, que demuestren si ya regresaron o no los recursos y sobre esa base va a continuar la audiencia en una nueva fecha.



¿Qué alcances puede tener todo este pleito en términos de detrimento?



Pues estamos hablando de un detrimento multimillonario. Solamente en este capítulo del Colectivo podemos estar hablando de más de mil millones de pesos, pero la totalidad de falsas víctimas de Mapiripán se robaron una cifra superior a los 5.000 millones y la pregunta que yo me hago es cuántos acueductos o cuántas escuelas u hospitales hubiéramos podido construir con esos dineros. Es justo que se devuelva la plata, que el Colectivo reconozca su responsabilidad y que se dé claridad al país sobre estos hechos tan dolorosos, que yo he tenido que sufrir en carne propia como hijo del General Uscátegui, que fue un hombre condenado injustamente por las falsas víctimas de Mapiripán y por las manipulaciones del Colectivo José Alvear Restrepo.



¿Cuál es el siguiente paso?



Ya la pelota está del lado del Colectivo José Alvear. El doctor Alirio quedó comprometido ante la Corte Suprema de Justicia en demostrar cuál ha sido el manejo y el uso que se le han dado a los recursos que recibieron de manera fraudulenta. Hasta que el doctor Alirio Uribe no le expliqué a la Corte qué pasó con esa suma, pues no se puede avanzar. Si definitivamente el colectivo decide no regresar estos fondos, pues ya la Corte u otra instancia judicial deberán entrar a determinar la responsabilidad del Colectivo y por qué se niega a devolver los recursos que no le pertenecen.

'No sé en qué estado está el trámite': Alirio Uribe

¿Cuál es la implicación del Colectivo José Alvear Restrepo en este escándalo por los dineros a los falsos testigos de Mapiripán?



El pleito se está dando en la Corte Suprema con ocasión de una denuncia que yo le formulé a José Jaime Uscátegui por las acusaciones que él me hizo a mí como persona. Él dice que soy un ladrón, que soy corrupto, que cometí fraude procesal, que hice mi campaña política con dinero de las víctimas. Ahora, lo que todo el país ya sabe y es de conocimiento público es que el Colectivo de Abogados llevó el caso de Mapiripán, en instancias nacionales e internacionales, en representación de las víctimas. Efectivamente algunas víctimas se hicieron pasar por ello sin serlo.



¿Y cómo es el tema del dinero que se les entregó a esas falsas víctimas y que supuestamente no se ha devuelto?



En el momento en que estuve al frente del Colectivo de Abogados, apenas se tuvo conocimiento de que algunas personas no eran víctimas, nosotros requerimos al Ministerio de Defensa de ese momento para que ellos dijeran cuál era la vía para la devolución de los recursos, la cual se hizo. Después me fui cinco años del Colectivo. Pasó lo que pasó con las hermanas Pinzón y entiendo que el Colectivo hizo lo propio para la devolución de los recursos.



¿Es decir que el Colectivo no se ha quedado con esos recursos?



No sé en este momento qué pasó con el segundo ofrecimiento que se hizo para la devolución de todos los recursos. No sé si hubo o no respuesta del Ministerio de Defensa, yo tendría que verificar esa información.



¿Es decir que no se sabe si los recursos se devolvieron o no?



Lo que yo sé es que el Colectivo ofreció el pago de esos recursos, pero no sé en qué estado está el trámite.



¿Cuál será el siguiente paso en este proceso?



Pues él (Uscátegui) está diciendo que yo soy un ladrón y que soy corrupto y lo que yo digo es que si él cree que eso es así, si cree que hicimos montajes para que se condenara a su padre, que es general, por la matanza de Mapiripán, pues que lo pruebe o que se retracte.



