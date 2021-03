Polémica por cumplimiento del Plan de Vacunación

Una polémica se formó por el supuesto retraso por parte del Gobierno Nacional en los plazos del Plan de Vacunación en el que se avanza en el país.



Los congresistas Juan Luis Castro, opositor, y Edward Rodríguez, uribista, dieron sus puntos de vista sobre este tema en un video de El Round.



Castro, senador por Alianza Verde, afirmó que se ha “incumplido” con este proceso de inmunización y que el Gobierno ha “cambiado” metas en varias ocasiones.



“Las dosis que llegaron no cumplen ni el 25 por ciento de lo dispuesto para el mes de febrero y no alcanza a cubrir el sector salud, que es lo más importante y que, de alguna manera, es la gente que está en la primera línea”, dijo el congresista.



Según él, “el 12 de enero se dijo que habría 850.000 dosis para febrero, luego, el 29 de enero, se cambió a 350.000 dosis, que tampoco se cumplió, y el primero de febrero se habló de 1’113.000”.

Campaña ha sido un 'éxito'

Pero el representante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez defendió la labor del Gobierno y celebró el “éxito” que este constituye.



“Malo porque bogan y malo porque no. Desafortunadamente algunos sectores politiqueros del país, con mentiras, siguen engañando a la ciudadanía y no se dan cuenta que el éxito de la vacunación masiva, de la reactivación segura, es el éxito de todos los colombianos”, afirmó.



El uribista añadió que está campaña de vacunación “ha permitido que tengamos 409.000 vacunas en los hospitales, salvando vidas de los médicos y de nuestros ancianos” y resaltó que “en los próximos meses seremos 35 millones de colombianos los beneficiarios de esta política pública”.

